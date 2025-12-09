"สีหศักดิ์-บิ๊กเล็ก" ปัดตอบปมชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนเข้าประชุม ครม.

รัฐมนตรีต่างประเทศ-รมว.กลาโหมปัดตอบสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนเข้าประชุม ครม.
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปะทะเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ระบุ ได้มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและสถานการณ์ เพื่อป้องกันความสับสนและให้เข้าใจตรงกัน แต่ปรากฏว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ณัฐพลนาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม รวมถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์และความคืบหน้าในการปฏิบัติการทางทหารกับฝ่ายกัมพูชา โดยทั้งคู่ต่างยิ้มแย้ม ไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียดแต่อย่างใด
สำหรับวาระการประชุม ครม. มีเรื่องเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 8 เรื่อง เพื่อทราบ 9 เรื่อง เพื่อทราบข้อมูล 5 เรื่อง โดยมีรัฐมนตรี แจ้งลาประชุม 4 คน ได้แก่ 1.นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม 3.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และ 4.จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม