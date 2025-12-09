"อนุทิน" เดินเข้าทำเนียบฯ ประชุม ครม.บอก สู้ๆ หลังถูกถามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายกฯ เดินเข้าทำเนียบฯ ประชุม ครม. บอก สู้ๆ หลังถูกถามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายกฯได้หันมา ชูกำปั่นขึ้นมาแล้วบอกว่า “สู้ๆ”
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเพิ่มเติมนายกฯ เดี๋ยวรีบประชุมก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม 4 คนประกอบด้วย นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม