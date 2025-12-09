จับตา ครม.วันนี้ ขอให้สภาเปิดอภิปรายไม่ลงมติ 24-26 ธ.ค.ตัดหน้าเพื่อไทยยื่นซักฟอก

จับตาที่ประชุม ครม.วันนี้ ขอให้รัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ 24-26 ธ.ค.นี้ ตัดหน้า “เพื่อไทย” ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันทนี้ คาดว่าจะมีมติให้นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐสภา เปิดประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของประเทศ ตามมาตรา 155 ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยคาดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค.นี้ และคาดว่าจะมีการกำหนดไทม์ไลน์ยุบสภาในช่วงกลางเดือน ม.ค.69
สำหรับวาระการประชุม ครม.วันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 8 เรื่อง เพื่อทราบ 9 เรื่อง เพื่อทราบข้อมูล 5 เรื่อง โดยมี รมต.ลาประชุมเพิ่ม คือ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา