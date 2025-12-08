“พี่ศรี” จี้ ป.ป.ช.สอบผู้บริหาร ม.ราชภัฏอุดรฯ หลัง สตง.ชี้ใช้จ่ายงบบกพร่อง

“ศรีสุวรรณ”จี้ ป.ป.ช.สอบผู้บริหาร ม.ราชภัฏอุดรฯ หลัง สตง.ชี้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินบกพร่อง
วันนี้(8 ธ.ค.68) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมา ป.ป.ช. เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีเคยร้องเรียนขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามกฎหมายของ ป.ป.ช.หรือไม่ หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสั่งให้ดำเนินการทางวินัยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3 คนที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ประกอบ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อ 15 ม.ค.2567 องค์กรรักชาติ รักแผ่นดินได้เคยมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีว่าส่อกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่องหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มอาชีพในชุมชนหลังสถานการณ์โควิด สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตถรรม ภายใต้แนวความคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงทางเศรษฐกิจ (BCG 18 โครงการ (เฟส 1 = 14, เฟส 2 = 4 โครงการ)
ต่อมาทราบมาว่าว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ พบว่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 4 และมาตรา 8 แห่ง พรบ.การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และมาตรา 48 แห่ง พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 โดยพบว่ามีผู้ที่กระทำความผิดเข้าข่ายการทุจริตในโครงการดังกล่าวหลายคน สตง.จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีงบประมาณ 2567 ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อให้ดำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วด้วย
แต่ทว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของ สตง.แต่อย่างใด หากแต่ได้พยายามปกปิดเรื่องดังกล่าวไม่ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ทราบจนสภามหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลดังกล่าว จึงมีมติแต่งตั้งให้อธิการบดีคนดังกล่าวกลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง (แต่ผลการหยั่งเสียงได้อันดับ 2) ซึ่งเรื่องดังกล่าวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีหน้าที่ต้องกำกับ ควบคุม ดูแลให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับมีพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และยังพยายามปกปิดความจริงมิให้สภามหาวิทยาลัยได้รับรู้ตามสายงานการบังคับบัญชา ทั้ง ๆ ที่ สตง. ได้แจ้งและเสนอแนะแล้ว โดยกรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินแผ่นดินเกือบ 100 ล้านอีกด้วย
องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำพยานหลักฐานดังกล่าวมามอบให้ ป.ป.ช.เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการไต่สวนและวินิจฉัยตามครรลองของกฎหมายของ ป.ป.ช.ต่อไป นายศรีสุวรรณณ กล่าวในที่สุด