นศ.จิตอาสา มรภ.อุดรฯร่วมแรงประดิษฐ์ “ริบบิ้นไว้ทุกข์”แจกพี่บัณฑิตและญาติมิตร

อุดรธานี-น้ำใจจากรุ่นน้อง! นักศึกษา มรภ.อุดรธานี ร่วมแรงประดิษฐ์ “ริบบิ้นไว้ทุกข์” แจกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้( 1 พ.ย.)ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มรภ.อุดรธานี) กลุ่มนักศึกษาจิตอาสาได้รวมพลังแสดงน้ำใจอันงดงามและความพร้อมในการต้อนรับพี่บัณฑิต โดยร่วมกันประดิษฐ์ “ริบบิ้นไว้ทุกข์สีดำ” ด้วยความตั้งใจและขะมักเขม้น
กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2568 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว อันเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมต่างรอคอย
ริบบิ้นไว้ทุกข์ที่นักศึกษาร่วมแรงกันประดิษฐ์กว่า 10,000 ชิ้น มีความหมายลึกซึ้ง โดยจะมอบให้แก่บัณฑิตทุกคน ญาติมิตร และผู้ร่วมงาน เพื่อใช้ติดแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ เป็นการรวมบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565–2566 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 6,566 คน
กิจกรรม “น้ำใจจากรุ่นน้อง” ไม่เพียงสะท้อนถึงความสามัคคีและจิตอาสาของนักศึกษารุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน ความเคารพ และความปรารถนาดีที่รุ่นน้องมีต่อพี่บัณฑิต พร้อมร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความงดงาม สมเกียรติ และเปี่ยมด้วยความอาลัยในวันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.