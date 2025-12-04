“พิสิษฐ์” ค้านโหวตร่างแก้ รธน.วาระ 3 สิ้นปี เหตุกระชั้นชิด-ติดภารกิจปีใหม่กัน ชี้ มี 2 ปมกังวลใจเนื้อหา

“สว.พิสิษฐ์” ค้านกำหนดโหวตร่างแก้ รธน.วาระสาม ช่วงสิ้นปี เหตุกระชั้นชิด-สมาชิกติดภารกิจช่วงปีใหม่ พร้อมบอกมี 2 ปม สว.กังวลใจเนื้อหาร่างแก้ รธน.
วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. กล่าวถึงกรณีที่ นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุต่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งคาดการณ์หลังจากที่ผ่านการพิจารณาวาระสอง ในช่วง 10-11 ธ.ค.แล้ว อาจกำหนดให้ลงมติในวาระสามในช่วง 29 ธ.ค. 68 หรือ ช่วง 5 ม.ค. 69 ว่า จากการพูดคุยกับ สว. เห็นว่า การกำหนดให้มีการลงมติวาระสามนั้นควรเป็นช่วงต้น ม.ค. 69 จะเหมาะสมกว่าวันที่ 29 ธ.ค. 68 เพราะเป็นเวลาที่กระชั้นชิด อาจทำให้มีเวลาพิจารณาเนื้อหาที่ผ่านวาระสองไม่รอบคอบ อีกทั้งในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงใกล้เทศกาลหยุดยาวอาจมีสมาชิกรัฐสภาที่ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมด้วยได้
นายพิสิษฐ์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เมื่อ 3 ธ.ค. ด้วยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาว่าอาจมีการจัดเวทีเพื่อให้ สว. ได้พิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนการประชุม วันที่ 10-11 ธ.ค.แต่เมื่อพิจารณาเวลาแล้วมีความกระชั้นชิดเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถมีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขณะนี้มีเพียงการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น
เมื่อถามว่า มีประเด็นใดที่ สว.มีความกังวลต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ กมธ.แก้ไขหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า มีประเด็นที่ตนในฐานะ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา สงวนความเห็นไว้ เกี่ยวกับสถานะของ สว. เมื่อพ้นจากวาระแล้ว มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งงเป็น สส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา และประเด็นการลงคะแนนเห็นชอบที่ควรกำหนดเงื่อนไข ต้องได้เสียง สว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ สว.ที่มีอยู่ของวุฒิสภา