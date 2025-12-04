คปอส.เดินธรรมยาตรากอบกู้ “มณฑลบูรพา” เคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยฯ 5 ธ.ค.นี้ พร้อมทวงความเป็นธรรมเหตุการณ์ ร.ศ.112

คปอส.เตรียมเดินเดินธรรมยาตรา ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตอนเที่ยงวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ไปยังพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์กอบกู้ “มณฑลบูรพา” ที่เคยเป็นของไทยในอดีต และทวงความเป็นธรรมเหตุการณ์ ร.ศ.112 ให้ฝรั่งเศสคืนค่าปรับ 2 ล้านฟรังก์
วันนี้(4 ธ.ค.) ในเฟซบุ๊ก “พระสมาน ศรีงาม” ของ พระสมาน คัมภีรปัญโญ(ศรีงาม) มีการโพสต์ข้อความแถลงข่าวของ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและสร้างเอกราชชาติไทยสมบูรณ์(คปอส.) สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มีมติจัดกิจกรรม “เดินธรรมยาตรา” จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ “การกอบกู้มณฑลบูรพา” ให้กลับคืนเป็นของราชอาณาจักรไทย
กิจกรรมดังกล่าวประกาศเจตนารมณ์เพื่อสื่อถึงการเรียกร้องสิทธิ์เหนือดินแดนไทยในอดีต เช่น พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และพื้นที่อื่นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวถึงการทวงคืนความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ.112 และข้อพิพาทด้านปราสาทพระวิหาร รวมถึงให้ฝรั่งเศสคืนเงินค่าปรับ 2 ล้านฟรังก์ และการเยียวยาจากอดีตอาณานิคมฝรั่งเศส
ตามมติของที่ประชุม คปอส. กำหนดออกเดินทางในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คาดว่าจะถึงพื้นที่ชายแดนช่วงวันที่ 18–20 ธันวาคม โดยเส้นทางปลายทางจะพิจารณาตามความเหมาะสม อาทิ ด่านปอยเปต หรือบ้านหนองจาน
นอกจากนี้ คปอส. ระบุว่าจะจัดการประชุมใหญ่ “สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสรุปสถานการณ์และแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบ “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ตามแนวทางที่กลุ่มระบุอ้างอิงไว้
การเคลื่อนไหวดังกล่าวตั้งเป้าเป็นภารกิจทางสังคม การเมือง และสัญลักษณ์ เพื่อประกาศต่อสาธารณะและสื่อมวลชนให้รับรู้ถึงเจตจำนงทางประวัติศาสตร์และอธิปไตยของชาติไทยในมุมมองของกลุ่มจัดงาน โดยระบุว่าจะเป็น “คุณูปการต่อชาติและประชาชน”
รายละเอียดคำแถลง
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนง
โดย..คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและสร้างเอกราชไทยสมบูรณ์(คปอส.)
สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย
เรื่อง เดินธรรมยาตราจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลักกิโลเมตรที่ 0 พหลโยธิน กรุงเทพฯ ไปสู่มณฑลบูรพาของไทยตามอนุสัญญาสันติภาพโตเกียว พ.ศ. 2484 เพื่อกอบกู้มณฑลบูรพาให้กลับคืนมาเป็นของราชอาณาจักรไทยรวมทั้งสิ้น 81 จังหวัด คือ.. จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม(เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศรก ประจันตคีรีเขต เป็นต้น)
ด้วย คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและสร้างเอกราชไทยสมบูรณ์(คปอส.) โดยสภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย ได้ประชุมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และได้มีข้อมติเอกฉันท์ดังต่อไปนี้…
1. ให้จัดการเดินธรรมยาตรากอบกู้มณฑลบูรพา คือจังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม(เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศรก ประจันต์คีรีเขต ฯลฯ)ให้กลับคืนมาเป็นของราชอาณาจักรไทยรวมทั้งสิ้น 81 จังหวัด อันเป็นการสร้างเอกราชชาติไทยสมบูรณ์ เป็นการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นการสร้างสันติภาพโลกถาวร เป็นการสร้างความสามัคคีแห่งชาติและสร้างความมั่นคงแห่งชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการกอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติไทย พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนคนไทยจากการเหยียบย่ำรุกรานทำลายยึดครองของประเทศนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 เป็นการให้ฝรั่งเศสคืนค่าปรับ 3 ล้านฟรังซ์ และจ่ายค่าชดเฉย ค่าปรับ ค่าปรับไหมจำนวนมหาศาลให้แก่ไทย
เป็นการกอบกู้ปราสาทพระวิหารและแผ่นดินกลับคืนมาเป็นของไทย เป็นการแก้ปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชาให้ตกไปอย่างถาวรตลอดไป เป็นต้น
2. ให้เดินธรรมยาตราจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หลักกิโลเมตรที่ 1 พหลโยธิน กรุงเทพฯ ไปยังมณฑลบูรพา คือพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศรก เช่น ด่านปอยเปต และ/หรือบ้านหนองจาน เป็นต้นตามความเหมาะสมต่อไป
3. มีกำหนดการดังนี้...
- ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ไปถึงมณฑลบูรพาประมาณวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2568
3. ให้จัดการประชุมใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย(สภาสามัคคีธรรมแห่งชาติหรือสภาธรรมาประชาธิปไตยแห่งชาติ)อันเป็นสภาเฉพาะกาลในระยะเปลี่ยนผ่าน(Transition Period)ไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยทึ่แท้จริงตามแนวทาง ร.5 ร.6 ร.7 ร.9 ที่ทรงสืบทอดต่อยอดโดย ร.10 และนโยบาย 66/23 ขั้นตอนที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ ม.รังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568
อันเป็นการสรุปสถานการณ์เพื่อลงมติเอกฉันท์ของปวงชนชาวไทยและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2569
จึงแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศให้ประชาชนและประชาชาติทราบโดยด่วนต่อไป จะเป็นคุณูปการแก่ชาติและประชาชนอย่างยิ่งต่อไป
เจริญพร เจริญธรรม เจริญสุข
พระสมาน คัมภีรปัญโญ(ศรีงาม)
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและสร้างเอกราชชาติไทยสมบูรณ์(คปอส.)
สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย