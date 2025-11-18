"ธรรมนัส" ต้อนรับอบอุ่นสภาเครือข่ายปชช.อีสาน,สภาปชช. 4 ภาค ที่เดินทางมาให้กำลังใจ

รมว.เกษตรฯ ให้การต้อนรับและพบปะสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน,สภาประชาชน 4 ภาค ที่เดินทางมาให้กำลังใจ บรรยากาศอบอุ่น
วันที่ (18 พฤศจิกายน 2568) เวลา 17.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้การต้อนรับสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค กว่า 100 คน นำโดยนายประพาส โงกสูงเนิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการพรรคกล้าธรรม ทั้งนี้ มีนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สส.นราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส. นราธิวาส พรรคกล้าธรรมและ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ร่วมให้การต้อนรับด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ตนดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจ ที่มาเห็นและพบพี่น้องก็สบายใจ อยากกราบเรียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ทุกท่านที่มาวันนี้ว่า พรรคกล้าธรรม เรากล้าในสิ่งที่คนอื่นเค้าไม่กล้าทำ เรากล้าตั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นตัวแทน สส. จากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรัฐมนตรีเพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมุสลิมของประเทศไทย เพื่อต้องดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิม ให้ใกล้ชิดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกพี่น้องมุสลิมไปทำพิธีฮัจญ์ ทั้งความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆ ขณะเดียวกัน ต้องพูดว่า พวกเราพี่น้องประชาชนสี่ภาค อยู่ในหัวใจเสมอ การมาเยือนของพี่น้องทุกท่านวันนี้ ก็คือมาเป็นพลังให้ตนทำงานต่อ ซึ่งพี่น้องทุกท่านไม่ต้องห่วง เรื่องของพี่น้อง ทั้งปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ด้านหนี้สิน ด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ และด้านแหล่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งตนเองจะดูแลอย่างดีที่สุด และได้เร่งรัดดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป
“ฝากบอกพี่น้องสภาประชาชน 4 ภาคด้วยหัวใจว่า ผมมีใจให้พวกท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ อันไหนที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน ผมสู้ให้เต็มที่ ผมมาจุดนี้ ผมมาจากฐานราก คนบ้านนอกบ้านนา ก็อยากจะทำให้คนรากหญ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นท่านให้ใจผม 90% ผมคืนให้ท่าน 180% เราคงไม่ต้องพูดไรกันมาก ก็ต้องขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจกัน ผมรักและเคารพ พี่น้องชาวไทยทุกศาสนา ไม่เคยแบ่งแยก ผมโตมาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างดีต้องขอบคุณอีกครั้งครับ“ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วยแกนนำพรรคกลัาธรรม ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน,สภาประชาชน 4 ภาค ก่อนจะเดินไปส่งทุกคนขึ้นรถบัส และรถตู้เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย