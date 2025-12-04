สส.ปชน.จี้รบ.อย่า 2 มาตรฐานช่วยน้ำท่วม กลางจมน้ำ 4-5 ด.อยุธยาดับแล้ว 20 ควรช่วยเหลือเหมือนใต้

‘เต้ ทวิวงศ์’ จี้รัฐบาล อย่า 2 มาตรฐาน ช่วยน้ำท่วมใต้แล้ว หันมาช่วยน้ำท่วมภาคกลางด้วย จมน้ำมา 4-5 เดือนแล้ว อยุธยาเสียชีวิตไปแล้ว 20 ราย ชาวบ้านต้องทำมาหากิน ควรมีมาตรการชดเชยและช่วยเหลือเต็มรูปแบบเหมือนกัน
วันที่ (4 ธันวาคม 2568) สถานการณ์น้ำท่วมใต้กำลังเริ่มเข้าสู่เฟสฟื้นฟูในหลายพื้นที่แล้ว แต่สำหรับพื้นที่ภาคกลางและพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านจำนวนมากยังใช้ชีวิตจมน้ำต่อไป นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ สส. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่า อย่าทำให้คนอยุธยา ต้องรู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนเลยตลอดช่วง 4-5 เดือน ที่ผ่านมา”
นายทวิวงศ์ ตั้งคำถามว่า “เราไม่ได้ขาดรายได้ หางานยาก ทำมาหากินลำบาก ในช่วงน้ำท่วมอยุธยา กว่า 4-5 เดือนหรือ?” “เราไม่ต้องฟื้นฟูชุมชน ทำความสะอาดชุมชน ซ่อมแซมบ้าน โรงเรียน อนามัย บ้างเลยหรือ?” จากนั้นก็กล่าวถึงมาตรการเยียวยาที่รวดเร็วและเต็มรูปแบบสำหรับพี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะการอนุมัติงบฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ 530 ล้านบาท และเงินค่าปลงศพ 2 ล้านบาท ในพื้นที่สงขลา คนอยุธยาเห็นด้วยและเข้าใจความเสียหายที่สาหัส แต่ คนอยุธยาและคนภาคกลางที่ถูกน้ำท่วม ก็ได้รับผลกระทบที่ต้องการมาตรการชดเชยและช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เป็นธรรมและเต็มรูปแบบเช่นเดียวกัน
สิ่งที่ตอกย้ำความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำคือ น้ำท่วมอยุธยา รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมแน่ แต่ก็บังคับให้เจอน้ำท่วมทุกปี ไม่เคยมีวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน รู้อยู่แล้วว่า คนอยุธยาจะเดือดร้อน แต่มาตรการที่ผ่านมายังมีเพียง เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย รอน้ำลดก่อนค่อยจ่าย แถมค่าชดเชยซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย ยังไม่รู้ว่าจะได้รับจากรัฐบาลหรือไม่
นายทวิวงศ์ กล่าวว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมา เราก็เสียหายหลายอย่างเช่นกัน บ้านจมบาดาล วัดเสียหาย โรงเรียนหยุดเรียน อาคารเรียนชำรุด หนี้สินและดอกเบี้ยยังท่วมหัวตลอด อนามัยชุมชนไม่สามารถใช้งานได้ คนอยุธยาก็เจ็บช้ำ แต่ทำไมจึงมีการสร้าง "มาตรฐานความเดือดร้อน 2 แบบ ?
ตนขอเรียกร้องและขอเสนอให้รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือ #อยุธยา และจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอื่น ๆ ให้เท่าเทียมและเป็นธรรม และมาตรการเหล่านี้ ต้องถูกนำมาใช้กับพี่น้องที่อยุธยา ทันที! ดังนี้
.
(1) มาตรการช่วยเหลือหนี้สิน พักต้น/ดอก+สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู
.
อย่าปล่อยให้ประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤต ต้องจมน้ำและจมดิ่งกับปัญหาหนี้สินซ้ำซ้อน ทั้ง 3 มาตรการที่ออกมาฟื้นฟู้น้ำท่วมภาคใต้ ทั้งหมด ต้องใช้กับภาคกลางด้วย ดังนี้
.
โครงการพักเงินต้น-ดอกเบี้ย ให้กับผู้ประสบภัยภาคใต้ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท พักต้นพักดอกไม่เกิน 1 ปี
.
โครงการสินเชื่อเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ให้สามารถกู้เงินได้ 100,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ระยะสัญญา 3 ปี เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพ
.
สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กู้ได้ 100,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี อายุสัญญา 3 ปี
.
(2) งบฟื้นฟูชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน อัดฉีดมาให้อยุธยา ได้ฟื้นฟูชุมชนด้วยเงินรัฐ ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนรับภาระกันเอง
.
สงขลาได้งบประมาณกว่า 530 ล้านบาท #อยุธยาท่วมแทบทุกปี ต้องการการฟื้นฟูครั้งใหญ่เช่นกัน ! ทวิวงศ์มีข้อเสนอดังนี้
.
ฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรงของอาคารสาธารณะ: จัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อซ่อมแซมและ ปรับปรุงวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน (อนามัย) ในอยุธยาและพื้นที่ท่วมซ้ำซาก เปลี่ยนมาใช้วัสดุทนน้ำและยกระดับพื้นที่ใช้งานสำคัญ เช่น ห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์/การเรียน, ระบบไฟฟ้า ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น
.
ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย: จัดสรรเงินทุนดอกเบี้ย 0% (ตามมาตรการภาคใต้) ให้เพียงพอต่อการ ยกพื้นบ้าน หรือ ต่อเติมบ้านให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงน้ำท่วมซ้ำซาก ไม่ใช่แค่ซ่อมแซมแบบเดิม ๆ ที่รอวันพังอีก
.
สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดชุมชน/บ้านเรือน: เพื่อล้างตะกอนโคลนที่สะสมหลายเดือน ให้แก่อาคารสาธารณะและบ้านเรือน เช่น เครื่องฉีดน้ำ แปรงขัด ไม้กวาดยางรีดน้ำ สีทาบ้าน น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
.
การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน: อนุมัติงบประมาณเพื่อ ขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ ในเขตชุมชน และ ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ที่ทรุดโทรม เพื่อให้เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้สามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างปลอดภัย
.
(3) เยียวยาความสูญเสียชีวิตอย่าง "เสมอภาค"
.
เงินค่าปลงศพ 2,000,000 บาท ต้องมอบให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในอยุธยาทุกรายด้วย! โดยหากมีเจ้าหน้าที่รัฐพิสูจน์แล้วว่าเกิดเสียชีวิตจากเหตุเพราะน้ำท่วมบ้าน หรือ น้ำท่วมและไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน มีคนอยุธยาที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมกว่า 20 ศพ ในปี 2568 นี้ ก็ควรได้รับการตรวจสอบและมอบการเยียวยาให้แก่ครอบครัวเช่นเดียวกัน อย่ามาแบ่งแยกกันแบบนี้เลย ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน
”ท่านภราดร ท่านลองกลับมาถามคนอ่างทองที่น้ำท่วมกว่า 3-4 เดือน ว่า เขาจะรอการเยียวยาแบบเต็มรูปแบบของรัฐบาลเป็น “ลำดับถัดไป” ไหวหรือไม่? คนอยุธยา เพื่อนบ้านของท่าน ก็คงมีคำตอบเดียวกับคนอ่างทองเช่นกัน รัฐบาลต้องหยุดอ้าง "ระเบียบ" แล้วทำให้เห็นว่า “คนทุกคน คือ คนเหมือนกัน”อย่าให้ชีวิตคนอยุธยาและชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต้องมาสังเวยกับความล้มเหลวของรัฐบาล ที่แม้แต่การเยียวยา ยังทำได้เพียงแค่ ขายผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ อยุธยาต้องการงบฟื้นฟูที่ยั่งยืน เพื่อให้เราสามารถยืนหยัดและฟื้นตัวได้เหมือนกับพื้นที่อื่นๆเช่นกัน“