'สิริน' ชี้น้ำท่วมยังไม่จบ รอบนอกหาดใหญ่ยังมีจุดท่วมสูง แนะรัฐมองภาพใหญ่ทั้งภาคใต้ตอนล่าง

น้ำท่วมยังไม่จบ 'สิริน' เผย ยังมีจุดน้ำท่วมสูงนอกหาดใหญ่ แนะรัฐบาลมองภาพใหญ่ บริหารสถานการณ์ทั้งภาคใต้ตอนล่าง
นายสิริน สงวนสิน สส.กทม.พรรคประชาชน กล่าวว่า มหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้ความเสียหายอย่างหนักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยิ่งเมื่อมีความล่าช้าและบริหารไม่เป็นระบบของรัฐบาลทำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้น แม้ในขณะนี้น้ำจะลดลง เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเยียวยาแต่ก็พบปัญหาขั้นตอนติดขัด ระดับบนกับฝ่ายปฏิบัติพูดไม่ตรงกัน กว่าจะเริ่มคลี่คลายใช้เวลาเป็นวันทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ช้า
นายสิริน กล่าวต่อไปว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องทำงานให้เป็นระบบและบริหารสถานการณ์ด้วยข้อมูล เพื่อให้สามารถวางแผนจัดการได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมหาอุทกภัยครั้งนี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว้างขวาง มากน้อยต่างกันไปและถูกน้ำท่วมไม่พร้อมกัน บางพื้นที่เพิ่งท่วมเพราะเป็นจุดรับน้ำต่อ หรือบางพื้นที่ท่วมพร้อมหาดใหญ่แต่น้ำยังสูงท่วมหัว อย่างบางจุดในจังหวัดพัทลุง ซึ่งหากภาครัฐขยับก็จะทำให้สถานการ์เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหรือมีความลำบากน้อยลง
"ตอนนี้หลายแห่งมีเทศบาลเป็นหัวเรือสำคัญซึ่งจัดการได้ดี มีการแจกของ จัดคิวใช้บัตรประชาชนเซ็นก่อนรับตรวจเช็กบ้านได้ว่าหลังไหนรับไปแล้วไม่ให้ตกหล่น แต่ต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดที่ภาครัฐต้องเข้ามาจัดการ เช่น เรือท้องถิ่นหนึ่งข้ามเขตไปช่วยเหลืออีกเขตไม่ได้ด้วยข้อจำกัดกฎหมาย แทนที่จะได้แชร์ทรัพยากรกันท้องถิ่นไหนโดนน้อยไปช่วยพื้นที่หนักได้
กลไกเหล่านี้ภาครัฐต้องเข้ามาบริหาร อะไรติดขัดจะแก้ได้เร็วว่าพื้นที่ทำกันเอง อย่ามองว่าหาดใหญ่น้ำลดก็จบแล้ว เพราะความจริงไม่ใช่ สถานการณ์เกิดทั้งภาคใต้ตอนล่าง ขณะนี้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ก็ยังอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม พวกเขายังต้องการความเป็นมืออาชีพของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบอยู่"
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568 มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 495,123 ไร่ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง และสุราษฎร์ธานี