“สมชัย” จี้ "อนุทิน" ลาออก รับผิดชอบแก้น้ำท่วมใต้ผิดพลาด ทำแบบหวังคะแนนเสียง เปิดทางรัฐบาลใหม่บริหารไม่ต้องรีบยุบสภา

“สมชัย” เรียกร้อง “อนุทิน” ลาออกแสดงความรับผิดชอบทางการบริหารผิดพลาด เหตุน้ำท่วมใต้ ทำแบบหวังคะแนนเสียง เพื่อเปิดทางรัฐบาลใหม่บริหารไม่ต้องรีบยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เอาเงินหมื่นล้านมาช่วยผู้ประสบภัยก่อน
วันนี้ ( 28 พ.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Somchai Srisutthiyakorn เรียกร้องความรับผิดชอบการบริหารงานของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กรณีแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ ว่าฝนตกหนักเป็นธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้ น้ำท่วมสูงก็เป็นสิ่งที่เกิดตามมา แต่การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้คนที่ติดค้างให้มีชีวิตรอดด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่มนุษย์จัดการได้ ท้องถิ่นอาจบกพร่องในการประเมินสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง แต่เขาก็มีข้อจำกัดทั้งเครื่องมือและกำลังคน จึงเป็นหน้าที่ของส่วนกลางในการตัดสินใจใช้กลไกการบริหารและระดมกำลังลงมาช่วยเหลือ
แม้ระบบราชการจะเป็นอุปสรรค อุ้ยอ้าย และไม่คุ้นเคยกับการบริหารในภาวะวิกฤต แต่ฝ่ายการเมืองที่กำกับไม่สามารถผลักความรับผิดชอบออกจากตัวได้ เพราะมีอำนาจสูงสุดที่จะใช้กลไกใด ๆ ใช้บุคลากรใด ๆ ก็ได้ เพื่อช่วยชีวิตผู้คนเป็นอันดับแรก
ความล่าช้าในการดำเนินการ ความสับสนในการสั่งการ การทำงานเพื่อมุ่งสร้างภาพสร้างคะแนนนิยม มากกว่าการแก้ปัญหาที่ทุกนาทีมีความสำคัญต่อชีวิตของคนนับหมื่นที่ติดค้าง ขาดน้ำ ขาดอาหาร และไม่น้อยที่เป็นคนป่วย คนสูงอายุ เด็กอ่อน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งร้อยคน
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ จึงไม่ใช่การชี้นิ้วหาผู้รับผิดและพูดคำเดิมซ้ำซากว่ารัฐบาลไม่ล่าช้า แต่นายกอนุทินและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะควรออกมาโค้งขอโทษประชาชนที่ยังไม่สามารถใช้กลไกการบริหารในการช่วยเหลือประชาชนอย่างได้ผล การขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งและเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้น คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบและเป็นความสง่างามสูงสุด” นายสมชัย ระบุ
นายสมชัย ยังกล่าวว่าการลาออก สภายังอยู่ กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเดินหน้าต่อเนื่อง และหากสภาผู้แทนราษฎร เห็นสมควรว่าใครควรจะเป็นนายก ก็ลงมติเลือกคนนั้น หากสภาเห็นว่านายอนุทิน ยังเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ลงมติกลับมาได้ หรือหากพรรคประชาชน จะร่วมมือกับใคร จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่ตัวเป็นแกนนำ ก็เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถในการบริหารประเทศ แก้ทั้งปัญหาชายแดน ปัญหาสแกมเมอร์ และ การเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างได้ผล แบบนี้ก็ยังไม่ต้องยุบสภา ไม่ต้องรีบประชามติ เอาเงินเลือกตั้งเกือบหมื่นล้านไปช่วยภาคใต้ก่อน