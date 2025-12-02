วุฒิฯรับมอบ 1 แสน-สิ่งของส.ปกเกล้า ช่วยน้ำท่วมใต้ แนะตั้งวันสตอปเซอร์วิสเยียวยา ชี้ปกติการเมืองเอี่ยว

ศูนย์ประสานงานวุฒิสภา รับมอบเงิน 1 แสน จาก “สถาบันพระปกเกล้า” พร้อมสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ “บิ๊กเกรียง” เสนอตั้งวันสตอปเซอร์วิส ลดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา มองการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องปกติ เหตุต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน
วันนี้ (2 ธ.ค. 2568) ที่รัฐสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รงองประธานวุฒิสภาคนที่หนี่ง ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานวุฒิสภา รับมอนเงินจำนวน 1แสนบาท และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประะสบอุทกภัยภาคใต้ จากนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่นำมามอบให้
โดยนายอิสระ กล่าวว่า เรื่องคอนเน็คชันไม่ใช่เรื่องลบเสมอไป สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ วันนี้คอนเน็คชันของการรวมผู้นำภาคต่างๆ จะช่วยเป็นคลังสมองในการหาวิธีการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมทั้งการป้องกัน รับมือและดูแลฟื้นฟูเยียวยา ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้าน พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า ขอให้สถาบันพระปกเกล้า นำมาตรการป้องกัน รอบมือ และดูแลฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมไปเสนอรัฐบาลและท้องถิ่น เพื่อให้เป็นโมเดลนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม รับมือปัญหาภัยพิบัติในวันข้างหน้า
เมื่อถามว่าปัญหาการช่วยเหลือประชาชน ที่ประชาชนมีรองรับเงินเยียวยาจำนวนมาก แต่ยังต้องใช้เอกสารประกอบ จนทำให้เกิดความวุ่นวายและล้าช้านั้น พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า อยากให้มีการลดขั้นตอนเรื่องเอกสารต่างๆ เพราะเอกสารหายไปกับน้ำแล้ว แต่ก็เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นทางการควรเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือ โดยลงไปหาประชาชนในพื้นที่เลย อาจจะเป็นวันสตอปเซอร์วิส
เมื่อถามว่า กลัวว่าการเมืองจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนจนกลายเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่ พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า การเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการเข้าไปทำให้ประชาชนได้รับการแก้ปัญหา