สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาร์ด เป็นตัวเเทนประเทศไทยขึ้นรับรางวัลบนเวทีโลก กรณีหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้ (Democracy on the Plate)” ซึ่งเป็นผลงานที่จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก สาขาการทูตอาหาร (Gastrodiplomacy) ในงานประกาศรางวัล Gourmand Awards ครั้งที่ 31 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “ออสการ์อาหารโลก” ประจำปี 2568 โดยการได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ “อาหาร” เป็นเครื่องมือทางการทูตและซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและประชาธิปไตยในระดับสากล
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า หนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้” จัดทำขึ้นตามดำริของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้ภารกิจของสถาบันในการทำหน้าที่คลังสมองของชาติ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านโครงงานภาคพลเมืองของนักศึกษาของสถาบันในแต่ละหลักสูตร โดยนำเรื่องราวประชาธิปไตยมาเล่าในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คน ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ซึ่งล้วนสะท้อนพลวัตของสังคมไทย การได้รับรางวัลในสาขาการทูตอาหาร ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของไทยเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นว่าผลงานของสถาบันพระปกเกล้าสามารถยืนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในมิติของความยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์ และบทบาทต่อสังคมโลก โดยคณะกรรมการรางวัลให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่า “อาหารคือภาษาสากล” ที่เชื่อมประชาชนเข้าหากัน และเป็นพื้นที่สำคัญของการสร้างความเข้าใจที่ไม่แบ่งแยก
นายอิสระ กล่าวอีกว่า รางวัลนี้เป็นทั้งเกียรติยศของประเทศไทย และเป็นกำลังใจให้สถาบันเดินหน้าพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยไทยอย่างมีความหมาย หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นชัดว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากแต่เป็นเรื่องที่สัมผัสได้ทุกวัน ผ่านอาหาร ปากท้อง โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง