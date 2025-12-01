xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาร์ด เป็นตัวเเทนประเทศไทยขึ้นรับรางวัลบนเวทีโลก กรณีหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้ (Democracy on the Plate)” ซึ่งเป็นผลงานที่จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก สาขาการทูตอาหาร (Gastrodiplomacy) ในงานประกาศรางวัล Gourmand Awards ครั้งที่ 31 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “ออสการ์อาหารโลก” ประจำปี 2568 โดยการได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ “อาหาร” เป็นเครื่องมือทางการทูตและซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและประชาธิปไตยในระดับสากล

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า หนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้” จัดทำขึ้นตามดำริของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้ภารกิจของสถาบันในการทำหน้าที่คลังสมองของชาติ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านโครงงานภาคพลเมืองของนักศึกษาของสถาบันในแต่ละหลักสูตร โดยนำเรื่องราวประชาธิปไตยมาเล่าในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คน ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ซึ่งล้วนสะท้อนพลวัตของสังคมไทย การได้รับรางวัลในสาขาการทูตอาหาร ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของไทยเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นว่าผลงานของสถาบันพระปกเกล้าสามารถยืนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในมิติของความยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์ และบทบาทต่อสังคมโลก โดยคณะกรรมการรางวัลให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่า “อาหารคือภาษาสากล” ที่เชื่อมประชาชนเข้าหากัน และเป็นพื้นที่สำคัญของการสร้างความเข้าใจที่ไม่แบ่งแยก

นายอิสระ กล่าวอีกว่า รางวัลนี้เป็นทั้งเกียรติยศของประเทศไทย และเป็นกำลังใจให้สถาบันเดินหน้าพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยไทยอย่างมีความหมาย หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นชัดว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากแต่เป็นเรื่องที่สัมผัสได้ทุกวัน ผ่านอาหาร ปากท้อง โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง








สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน
สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน
สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน
สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน
สถาบันพระปกเกล้าสร้างชื่อ คว้าอันดับ1 “ออสการ์อาหารโลก” จากหนังสือ “ประชาธิปไตยกินได้”ด้าน “อิสระ” ย้ำ “อาหารคือภาษาสากล”เชื่อม ปชช.เข้าหากัน
กำลังโหลดความคิดเห็น