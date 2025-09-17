โปรดเกล้าฯ “อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ”ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา Officer จากรัฐบาลโรมาเนีย นับเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าโรมาเนีย-ไทย ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล the Industrial and Commercial Merit ชั้นตรา Officer ซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาลโรมาเนีย ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า สำหรับเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล the Industrial and Commercial Merit สถาปนาขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อมอบให้แก่บุคคลสัญชาติโรมาเนีย หรือชาวต่างประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ อาทิ อุสาหกรรม พลังงาน แร่ธาตุ ยุทโธปกรณ์ หรือการสินค้า และบริการ
ทั้งนี้ สำหรับ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นับเป็นบุคคลสัญชาติไทยคนแรก ที่ได้รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลชั้นตราดังกล่าว จากรัฐบาล โรมาเนีย อีกด้วย