“บิ๊กป้อม” ยันประชุมใหญ่ พปชร.เรียบร้อยดี ตอบไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าจะได้กลับมาหรือไม่ ให้ไปถาม 70 ล้านคน

“บิ๊กป้อม” ยันประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยดี เลือกตั้งครั้งหน้าคงส่งไม่ครบทุกเขต ยังตอบไม่ได้ว่าพรรคจะได้กลับมาหรือไม่ ต้องถามประชาชนทั้ง 70 ล้านคน ไม่ขอตอบรัฐบาลบริหารน้ำท่วมใต้เป็นอย่างไร
วันที่ 29 พ.ย.2568 พล.อ.ประวิตร วงค์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวภายหลัง ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ว่า ที่ประชุมใหญ่พรรค วันนี้เราเรียบร้อยดี ถามว่า พรรคตั้งเป้าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คงยังตอบไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่
เมื่อถามว่า พรรคจะส่งทุกเขตหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ระบุว่าอย่าถามดีกว่า ใครจะไปทำได้ส่งครบทุกเขตเลือกตั้ง ถามว่ามั่นใจหรือไม่พรรคจะกลับมา หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า ยังตอบไม่ได้ สื่อควรไปถามประชาชนให้หน่อย ถามทั้ง 70 ล้านคนเลย
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดโรงครัวภาคใต้ทั้งหมด 6 โรงครัว รวมทั้งพยายามติดต่อแม่ทัพภาค 4 และผู้ประกอบการให้ช่วยประชาชน และไม่ขอตอบคำถามกรณีขอให้ความเห็นรัฐบาลบริหารงานเป็นอย่างไรกับกรณีน้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้