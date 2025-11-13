xs
“กวาง ไตรศุลี” สวนกลับ “ดร.หญิง” รัฐบาลเพิ่งทำงานเดือนครึ่ง เร่งแก้ปัญหาสะสมจากรัฐบาลก่อน อัดหากบริหารน้ำดีชาวบ้านคงไม่เดือดร้อนอย่างทุกวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไตรศุลี” สวนกลับ “ลิณธิภรณ์” เพื่อไทย ชี้ รัฐบาลเพิ่งทำงานเดือนครึ่ง เร่งเครื่องแก้ปัญหาที่สะสมจากรัฐบาลก่อน อัดหากบริหารน้ำดี ชาวบ้านคงไม่เดือดร้อนอย่างทุกวันนี้ ยัน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใกล้ชิด นายกฯ ลงพื้นที่เอง พร้อมเร่งเยียวยาโดยเร็ว

วันนี้ (13 พ.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวหารัฐบาลละเลยต่อความเดือดร้อนของประชาชน ว่า เป็นการนำสถานการณ์ความทุกข์ของประชาชนมาใช้เป็นวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหา และไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเต็มที่

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง 1 เดือนครึ่ง แต่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่สะสมมาจากรัฐบาลก่อนทั้งในด้านโครงสร้างน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัย และระบบบริหารจัดการที่ยังมีช่องโหว่

“ถ้าการบริหารที่ผ่านมาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจริง ประชาชนคงไม่เดือดร้อนหนักในปีนี้เช่นนี้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ด้วยตนเองหลายครั้ง เพื่อดูสภาพปัญหา รับฟังประชาชน และสั่งการให้เร่งจ่ายเยียวยาอย่างเร็วที่สุด

“นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูข้อมูลจากรายงานบนโต๊ะ แต่ไปเจอประชาชนด้วยตัวเอง การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ไม่ใช่การใช้คำพูดโจมตีทางการเมือง และขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเดือดร้อนของประชาชน แทนที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว



