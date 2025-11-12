“อนุทิน” ลงอยุธยา-อ่างทอง ติดตามบริหารจัดการน้ำ เร่งรัดเงินเยียวยา ปชช.น้ำท่วมเกิน 3 เดือน

นายกฯ ลงพื้นที่ อยุธยา อ่างทอง ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-เร่งรัดเงินเยียวยาประชาชนที่น้ำท่วมเกิน 3 เดือน พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือ ดูแลหลังน้ำลด ปัดตอบน้ำท่วมการเมือง
วันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ว่า ก่อนเที่ยงจะเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ซึ่งในสัปดาห์หน้า ตามมติคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ในส่วนที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมนานเกิน 3-4 เดือน ซึ่งจะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเติมเข้าไปด้วย
ส่วนสถานการณ์การปรับเพิ่มลดการระบายน้ำของเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเจ้าพระยา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยว ทั้ง กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. โดยจะพยายามบริหารจัดการให้เต็มที่และจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งรายละเอียดจะให้กรมชลประทาน และ สทนช.เป็นผู้ชี้เเจง
พร้อมย้ำว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ในทุกมิติ ซึ่งในทางกลับกัน ประชาชนจะต้องประสบความเดือดร้อนน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม ตลอดจนการดูแลสุขภาพและการเยียวยาหลังน้ำลด
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าการน้ำท่วมครั้งนี้เป็นน้ำท่วมการเมืองใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธคำถาม และเปลี่ยนไปตอบคำถามเรื่องสถานการณ์ชายแดนทันที