"ภราดร" ถกสถานการณ์น้ำ จับตาเขื่อนภูมิพล 2-3 วันนี้ถ้าเต็มความจุเร่งระบาย ที่เกษตรกรรมรับน้ำ ย้ำไม่ซ้ำรอย 54

นายกฯมอบ “ภราดร” ถกติดตามสถานการณ์น้ำ ประเมินผลพวงหลังพายุผ่านพ้น รับต้องเกาะติดเขื่อนภูมิพล 2-3 วันนี้ ถ้าน้ำเต็มความจุต้องเร่งระบาย เกิน 45 ลบม.ต่อวัน เล็งพื้นที่เกษตรกรรมรับน้ำ ฝั่งตะวันตก-ออก เชื่อสถานการณ์น้ำไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 ที่เกิดอุบัติเหตุคุมทิศทางน้ำไม่ได้
วันนี้ (10พ.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ ว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรมชลประทาน เป็นต้น โดยพบว่า สถานการณ์น้ำล่าสุดหลังจากที่พายุคัลแมกี ได้ผ่านพ้นไป จึงประชุมติดตามสถานการณ์ ก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แต่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเร่งด่วน ต้องเดินทางไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก จึงให้ตนเองและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์น้ำ ณ ปัจจุบันนี้ ขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบดังนี้ สถานการณ์เขื่อนภูมิพล ขณะนี้ ปริมาณน้ำ 99% จากการประเมินน้ำไหลเข้าวันละ 90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระบายน้ำออก 40-45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคาดว่าถ้ายังมีน้ำมาเพิ่มจากวันนี้ไปไม่เกิน 3 วัน เขื่อนภูมิพลจะเต็มความจุ ซึ่งจะต้องระบายน้ำ ในปริมาณที่ควบคุมได้ยาก โดยเขื่อนภูมิพล จะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น ใน 2-3 วันนี้ แต่หากปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมเขื่อนภูมิพลมีปริมาณมากกว่าที่คาดการณ์ก็จะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มจาก 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการประเมินแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นน้ำที่เขื่อนภูมิพลจะถูกระบายลงมาที่ จ.นครสวรรค์ และลงต่อที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ำจากเขื่อนภูมิพลยังลงมาเติมไม่ถึง หากน้ำที่เขื่อนภูมิพลลงมาเติมก็จะทำให้ปริมาณ การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จะต้องสูงขึ้น ถ้าการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นนั้นหมายความว่าพื้นที่ใต้เขื่อนจะต้องได้รับผลกระทบมากขึ้นตั้งแต่ จ.สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา จนมาถึงกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี จากการประเมินสถานการณ์และทราบดีถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หากระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เกินกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องหาแนวทางดำเนินการ โดยกรมชลประทานจะรับไประบายน้ำเข้าไปด้านตะวันตกและตะวันออกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเข้าสู่ระบบชลประทาน อาจจะต้องระบาย เข้าในช่วงที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องแจ้งเรียนกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมว่าในช่วง 2-3 วันนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจจะต้องระบายน้ำเข้าไปเก็บไว้
นายภราดร กล่าวอีกว่าการระบายน้ำ ทุกวันนี้อยู่ที่ 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวันและจะดูในวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ น้ำที่จะเข้าสู่เขื่อนภูมิพล จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ถ้าลดลงปริมาณการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลอาจไม่ต้องเพิ่ม แต่ถ้าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้น จากที่คาดการณ์ไว้ก็มีความจำเป็น
ส่วนเขื่อนสิริกิติ์คาดการณ์ 11-12 พ.ย.นี้ ปริมาณน้ำจะลดลงเป็นลำดับ ทำให้สามารถลดปริมาณการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ลงจากทุกวันนี้ที่ระบาย 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะให้ลดเหลือ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นจะทำให้น้ำที่จะไปเติมจังหวัดนครสวรรค์ จ.ชัยนาท ลงเขื่อนเจ้าพระยาไม่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์ 2-3 วันนี้ โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะบริหารจัดการน้ำ ที่มีปริมาณมากในรอบปีนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ สูงที่สุดและจะทำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่พื้นที่บ้านเรือน แต่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่จะต้องรับน้ำ แต่ก็ไม่ต้องการให้กระทบประชาชนมาก ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ 2-3 วันนี้ โดยดูผลพวงพายุ ที่ผ่านไปแล้วจะมีปริมาณน้ำ เติมเข้ามาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเหนือเขื่อนภูมิพลเท่าไหร่
นายภราดร ยังกล่าวอีกว่า ปภ.ได้รายงานว่าหลัง ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาท ทั้งนี้ดำเนินการไป 60- 70% แล้ว คาดว่าภายในไม่เกินวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้จะสามารถชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนได้ 100% นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการเพิ่มเติมการชดเชยเยียวยา กรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมเป็นเวลา30วัน และ 60 วัน รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเติมเงินชดเชยเยียวยาให้ตามลำดับ และจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้
นายภราดร ย้ำว่า จากการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้คงไม่เท่า กับปี 2554 ที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางน้ำได้ แต่ปีนี้จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยปี 2554 รวมถึง กทม. ส่วนน้ำทะเลที่หนุนเวลานี้ประเมินหลังลอยกระธงปริมาณน้ำจะลดลงไปเรื่อยๆทำให้การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้น