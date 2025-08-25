‘ลิณธิภรณ์‘ ย้ำ "แพทองธาร" สง่างาม เคารพศาลรัฐ รธน.พิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ไม่เลี่ยงการตรวจสอบ

‘ลิณธิภรณ์‘ เตือนหยุดชี้นำ ย้ำความสง่างามของนายกฯ ‘แพทองธาร’ คือ การเคารพศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย พิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ ไม่เลี่ยงการตรวจสอบ
ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการกล่าวโทษ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าไม่สง่างาม หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ผิดในคดีคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ดร.ลิณธิภรณ์ ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีแพทองธารเป็นผู้นำที่เคารพหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ไม่เคยหลีกเลี่ยง หรือใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทุกประการ ถือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง เพื่อพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารที่มุ่งแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
“ดิฉันอยากฝากไปถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าฝักฝ่ายใดก็ตาม ที่พยายามชี้นำเหนือกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการกระทำทันที ดิฉันเชื่อมั่นว่า การที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารยืนหยัดต่อหลักนิติรัฐ พร้อมเข้าสู่การตรวจสอบตามกลไกกฎหมาย คือความสง่างามสูงสุดของผู้นำประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว