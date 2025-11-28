"อนุทิน" นำคณะแจกของ ลุยย่านคลองวาด สงขลา เดินส่องไฟตามบ้านปลอบประชาชน ยันเงินค่าซ่อมบ้านพร้อมโอนสัปดาห์หน้า

นายก ฯ นำคณะแจกของ ลุยย่านคลองวาด จ.สงขลา เดินส่องไฟลุยตามบ้าน ปลอบประชาชน รัฐเตรียมช่วยค่าเช่า-ซ่อมบ้าน พร้อมโอนสัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 28 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ขึ้นรถยกสูงทหารนำสิ่งของเป็นอาหารแห้งและน้ำดื่ม มาแจกประชาชน ที่อยู่ย่านคลองวาด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โดยนายกฯ ลงจากรถทหารเดินเท้าเข้าหาประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือน โดยบางคนอยู่ในสภาพนั่งกินข้าวกล่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้อาบน้ำนานถึง 5 วัน เพราะขณะนี้ไม่มีน้ำและไฟฟ้าใช้
นายกรัฐมนตรี สอบถามความถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และระบุว่ารัฐบาลเสียใจ ขอโทษ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร่อมสอบถามอาชีพชาวบ้าน ก่อนแนะให้ไปกู้เงินตามโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือ โดยไม่มีดอกเบี้ย และสัปดาห์หน้า จะกลับมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง พร้อมกันนี้นายกฯสอบถาม ประชาชนในการเช่าบ้าน และระบุว่าในสัปดาห์หน้าจะโอนเงินช่วยเหลือมาให้
จากนััน นายกฯ และคณะช่วยกันแจกของให้ประชาชน ก่อนขึ้นทหารกลับ