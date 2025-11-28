นายกฯ ขอโทษพลาด บอกทุกข์ไม่ต่างกัน ยัน สธ.มีแผนระยะยาว เงินเยียวยาศพลพ 2 ล้านได้สัปดาห์หน้า

“อนุทิน” รับผิดพลาด ขอโทษประชาชนที่ต้องอพยพ ลั่นทุกข์ไม่ต่างกัน พร้อมพา ปชช.ขึ้นรถกลับเกาะหมีด้วยกัน ยัน สธ.มีแผนรับมือระยะยาวทั้ง คุมโรค-ซ่อมโรงพยาบาล ย้ำเงินเยียวยา 2 ล้านต่อรายถึงมือสัปดาห์หน้า
วันนี้ (28พ.ย.) ระหว่างการเดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามการจัดการศพของประชาชนชาวมุสลิม นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องเร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ และคืนร่างให้กับครอบครัว ซึ่งตอนนี้รับรายงานว่ามีจำนวนศพ 100 เศษ มีทีมนิติเวชอยู่ในพื้นที่แล้วกว่า 20 คน และเตรียมพร้อมสนับสนุนเพิ่มอีก 40 คน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาโวยวายในการลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เราต้องรับฟังไว้ เป็นใครก็โกรธ เป็นความเครียดที่เกิดขึ้น เราต้องยอมรับให้เขาระบายมา และนำข้อมูลของเขามาแก้ไขให้เป็นประโยชน์ พร้อมย้ำว่า ได้ขอโทษไปแล้ว เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะอย่างไร รัฐบาลให้ประชาชนมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ต้องไม่ให้มีอะไรผิดมากกว่านี้
จากนั้นนายอนุทิน ได้สอบถามว่า อาหารเพียงพอหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่า อาหารเพียงพอ และประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับบ้านไปบ้างแล้ว นายอนุทิน จึงบอกว่า เดี๋ยวต้องจ่ายไฟไปให้ชาวบ้าน ก่อนจะเดินดูภายในศูนย์อพยพ พร้อมบอกว่า หากไม่ได้ที่นี่แย่เลย
ช่วงหนึ่งมีผู้ประสบภัยเดินเข้ามาหานายอนุทิน พร้อมยกมือไหว้ ซึ่งนายอนุทินได้ถามความเป็นอยู่ โดยผู้ประสบภัยคนนี้บอกว่า อยู่คนเดียว ญาติพี่น้องไม่มี นายอนุทินจึงบอกว่า อยู่ที่นี่ก่อน จากนั้นผู้ประสบภัย ก็ร้องไห้โฮ พร้อมกอดไปที่เอว นายอนุทิน กอดปลอบแล้วบอกว่า ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ประสบภัยคนดังกล่าว แต่นายอนุทินห้าม ขอไม่ให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ และบอกผู้ประสบภัยว่า ให้อยู่ที่นี่ก่อน
จากนั้น มีหญิงเสื้อสีชมพูมาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าหารถกลับบ้านที่เกาะหมี โดยนายกรัฐมนตรี เอ่ยปากว่าให้กลับไปพร้อมกับตน รวมทั้งสัมภาระที่ติดตัวมาด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่จะขอนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการเรื่องนี้ แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะให้หญิงเสื้อชมพูรายดังกล่าวไปด้วยกัน เนื่องจากเป็นทางที่ต้องผ่านอยู่แล้ว และให้นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถือสัมภาระของหญิงดังกล่าว พร้อมระบุว่า จะไปเกาะหมีเพื่อดูสภาพความเสียหายของพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว
ส่วนการประเมินด้านการสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีการตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่งเพื่อรับมือแล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนื่องจากโรงพยาบาลใหญ่หลายแห่งเสียหายหนักนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทุกโรงพยาบาลมีกองช่างและวิศวกรที่คอยดูแลอยู่แล้ว ส่วนเรื่องโรคหลังน้ำท่วม กระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนการรับมืออยู่แล้ว
ส่วนการมาวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รู้สึกเครียดที่เห็นประชาชนลำบากแบบนี้ ทุกข์ไม่น้อยกว่าท่านแน่นอน และต้องเร่งคืนความสะดวกสบายให้กับประชาชนมากที่สุด พร้อมย้ำว่าสัปดาห์หน้าเงินเยียวยาจะต้องถึงมือผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือศพละ 2 ล้านบาท ต้องถึงครอบครัว และนโยบายพักหนี้ก็ต้องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุด
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ขึ้นรถทหารเพื่อเดินทางไปยังเกาะหมี และส่งหญิงสาวที่มาขอเดินทางกลับด้วยก่อนหน้านี้ ต่อมาเวลา 17:00 น. ขบวนรถทหารของนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะหมี ส่งหญิงรายดังกล่าวถึงที่หมายปลอดภัย