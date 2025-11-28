มท.1 ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ปี69 ไป อีก 6 เดือน ย้ำช่วยประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม-ภัยชายแดนกัมพูชา

มท.1 ลงนาม ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2569 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 6 เดือน ระบุช่วยเหลือประชนชน จากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ท้องถิ่นหลายจังหวัด รวมถึงเหตุสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แถมท้องถิ่นยังไม่สามารถสํารวจข้อมูลรายการที่ดินสิ่งปลูกได้ 100%
วันนี้ (28 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจําปี พ.ศ. 2569
โดยประกาศฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ จากเหตุสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ท้องถิ่นหลายจังหวัด ประกอบกับมีเหตุสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทําให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความเสียหาย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการสํารวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีหรือบรรเทาภาระภาษี ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีได้โดยสะดวกตามปกติ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาภาระภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชําระภาษีมากขึ้น
รมว.มหาดไทย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการของผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาใน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. 2569 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 6 เดือน ดังนี้
1. ขยายกําหนดเวลาของ อปท. ในการจัดทําบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 จากเดิมภายใน เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นภายในเดือนมกราคม 2569
2. ขยายกําหนดเวลาของ อปท.ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และข้อ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2569
3. ขยายกําหนดเวลาของ อปท.ในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และข้อ 5 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นภายในเดือนเมษายน 2569
4. ขยายกําหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2569 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2569
5. ขยายกําหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชําระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชําระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้
5.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมชําระภายในเดือนเมษายน 2569 เป็นชําระภายในเดือนมิถุนายน 2569
5.2 งวดที่สอง จากเดิมชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นชําระภายใน เดือนกรกฎาคม 2569
5.3 งวดที่สาม จากเดิมชําระภายในเดือนมิถุนายน 2569 เป็นชําระภายใน เดือนสิงหาคม 2569
6. ขยายกําหนดเวลาของ อปท.ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชําระ ตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายใน เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2569
7. ขยายกําหนดเวลาของ อปท.ในการแจ้งรายการภาษีค้างชําระ ให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2569 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2569
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568.