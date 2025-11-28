ไม่เหมือนในเมนต์โซเชียล “ครู รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์” เปิดใจช่วงวิกฤตน้ำท่วมหนัก โทรหาไม่มีใครช่วย พอติดต่อ “ธรรมนัส” ได้ ทุกอย่างจบ ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและพักพิงผู้ประสบอุทกภัย นายเดโช ไพรแก้ว คุณครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ว่า ก่อนหน้านี้ โรงเรียนแห่งนี้เปิดให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาพักพิงก่อนชั่วคราวได้ ซึ่งช่วงแรกมีจำนวนไม่มาก หลังจากนั้นเมื่อจำนวนประชาชนที่ประสบภัยอพยพมาจุดนี้มากขึ้น ซึ่งขณะนั้นมีเพียงเด็กนักเรียน 7 คน และคุณครูอีก 7 คน ที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย คุณครูทุกคนจึงช่วยกันติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ตามความสามารถ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดตอบรับหรือการช่วยเหลือ และหน่วยงานส่วนใหญ่จะไม่รับสายโทรศัพท์ จึงต้องดำเนินการช่วยตามกำลัง และได้ให้ทั้งเด็กนักเรียนและคุณครู กลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ นำมาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยที่เข้ามาพักพิงในที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีเคสที่ประสบภัยน้ำท่วมไปไม่ถึงโรงพยาบาลและเสียชีวิต จากนั้นก็ส่งมาที่โรงเรียน ตอนนั้นมีแต่ครูเท่านั้น ซึ่งเราทำอะไรไม่ถูก โทรหาตำรวจก็ไม่ได้รับคำตอบ โทรไม่ติด หรือโทร 1669 ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ทางเราจึงบอกให้พาผู้เสียชีวิตกลับบ้าน ซึ่งเราทำได้แค่นั้น
เมื่อถามว่า โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ใช่ศูนย์ผู้อพยพ แต่เป็นจุดพักพิงชั่วคราว ซึ่งมีผู้อพยพมากกว่าบางศูนย์ด้วยซ้ำไป แต่ก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน่วยงานราชการกระตือรือร้นเริ่มต้นจากใคร นายเดโช กล่าวว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งเราเห็นว่าท่านปฏิบัติงานจริงและให้ความช่วยเหลือแบบทันทีทันใด คนที่อพยพและบุคลากรที่เข้าให้การช่วยเหลือ ชื่นชมท่านมาก พร้อมย้ำว่า ช่วงแรกคุณครูโทรศัพท์ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วย และบริเวณใกล้โรงเรียนมีหน่วยงานราชการจำนวนมาก แต่ไม่มีการช่วยเหลือ มีแต่ครูและนักเรียนช่วยกันขนของ หาที่พัก ซึ่งขณะนั้นฝนตกหนัก ร้อยเอกธรรมนัสก็โผล่มา และโวยวายลั่น จากนั้นโทรหาหน่วยงานให้ตามรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือผู้อพยพ จากนั้นไม่ถึง 10 นาที การช่วยเหลือก็มากันพรึ่บ ทั้งการแพทย์ ตำรวจ หน่วยงานต่างๆมากันหมด ซึ่งได้ใจมาก และท่านมาดูตลอด พร้อมกับจิกโทรตลอดว่าต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ยืนยันว่าหากไม่ได้ท่านก็จะไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ร้อยเอกธรรมนัส คนในพื้นที่เห็นการทำงานจริงๆและชื่นชมจริงๆ แต่กลับเมื่อมีคลิปและภาพผ่านออกผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีแต่ชาวเน็ตคอมเม้นท์ด่าที่ไม่ใช่คนในพื้นที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพ รู้สึกอย่างไร นายเดโช กล่าวว่า คนที่ว่าท่าน เป็นคนที่อยู่แต่ในโซเชียลมีเดีย และไม่ได้สัมผัสกับความเดือดร้อน เพียงแต่เล่นและก็ด่า มือไว แต่เราอยู่ในพื้นที่เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเต็มที่กับการทำงาน มาตัวเปียก เมื่อมาถึงก็พูดคุยกับชาวบ้านไม่มีการสร้างภาพใดๆ และบังคับให้เข้ามาช่วยเหลือทันที และท่านมาอยู่ในพื้นที่ตลอด และยังติดตามอยู่ตลอด