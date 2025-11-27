ฝนเริ่มลด หาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย เดินหน้าเร่งระบายน้ำลดผลกระทบ

วันนี้ (27 พ.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก หลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเข้าสู่หย่อความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 19 - 23 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สิงหนคร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด นั้น
ปัจจุบันสถานการณ์ฝนและน้ำทะเลหนุนสูงเริ่มคลี่คลายแล้ว ทำให้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง ส่งผลดีต่อการระบายน้ำในคลอง ร.1(คลองภูมินาถดำริ) รวมถึงคลองระบายต่างๆ ที่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาทำได้มากขึ้น นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนรถบรรทุก เพื่อนำอาหาร ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 14 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อีก 36 เครื่อง เดินเครื่องเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้