“ไอติม” จี้รัฐบาลใช้ยาแรงปราบสแกมเมอร์ร่วมมือต่างชาติจริงจัง ยัน ปชน.ตรวจสอบตามเนื้อผ้า ปัดพุ่งเป้าพรรคใด

“ไอติม” จี้รัฐบาลใช้ยาแรง จัดการสแกมเมอร์ ร่วมมือกับต่างชาติอย่างจริงจัง ยืนยัน ปชน.ตรวจสอบตามเนื้อผ้า ไม่พุ่งเป้าพรรคใด ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบ ชี้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเป็นหลัก ขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
วันที่ 10 พ.ย.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ของรัฐบาล ว่า มี 2 ข้อเสนอที่อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังมากขึ้น ข้อแรกเราเห็นรัฐบาลประเทศอื่นใช้ยาแรงกว่ารัฐบาลไทยมาก โดยเฉพาะเรื่องการอายัดทรัพย์ เป็นต้น และข้อสอง รัฐบาลต้องร่วมมือกับประเทศอื่นให้มากกว่านี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งตนเคยทักท้วงไปในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่นายกรัฐมนตรีอยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แต่รูปธรรมยังเห็นไม่ชัดเพราะกลไกที่จะดึงประเทศอื่นเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหานี้จะเป็นอย่างไร
ดังนั้นทั้งมาตรการที่มียาแรงมากขึ้นกับการทำงานเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างชาติเป็น 2 ข้อเสนอเบื้องต้น ที่อยากเห็นการขยับของรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างชัดเจน
เมื่อถามว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไร เพราะขณะนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเรื่องน้ำท่วมและเรื่องสแกมเมอร์ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ทั้งหมดที่ตนเคยวิจารณ์มาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พรรคใดเลย แต่พูดถึงการบริหารงานแบบภาพรวม ทั้งเรื่องน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงาน และเรื่องสแกมเมอร์ที่ย้ำว่าจะต้องไปร่วมมือกับต่างประเทศมากกว่านี้ ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาความรับผิดชอบหลักอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเราตรวจสอบไปตามเนื้อผ้า ทุกคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารแต่เชื่อว่าหลายปัญหาจะแก้ไขได้ต้องอาศัยนายกรัฐมนตรี