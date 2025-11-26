วิกฤตน้ำท่วมใต้ร่วมมือก่อน เรื่องอื่นค่อยว่ากัน !?

เมืองไทย 360 องศา
ก่อนอื่นต้องยอมรับกันก่อนว่าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ถือว่าหนักหนาสาหัสแบบที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี และจากการข้อมูลทางการที่บอกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมานั้นมากที่สุดในรอบ 300 ปีกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าจะกี่ร้อยปีจริงหรือเปล่า แต่เท่าที่เห็นก็คือ “หนัก นิ่ง ต่อเนื่อง” ทั้งวันทั้งคืน จากเดิมที่คิดว่า “น้ำคงมาไม่ถึง” ก็มาถึง กลายเป็นว่าแทบทุกพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่ไม่มีที่ไหนรอดพ้นภาวะน้ำท่วมไปได้ ขณะเดียวกันพื้นที่ที่รอดก็ต้องอยู่ในสภาพติดเกาะ ไม่สามารถเข้าออกได้ เรียกว่าทุกอย่างหนักหนาสาหัสสุดบรรยายจริงๆ
แน่นอนว่าความเสียหายนั้นไม่อยากจะจินตนาการ เพราะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เรือกสวนไร่นา ทรัพย์สินที่มีทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ำ หรือถูกน้ำพัดพาไป และนี่อาจเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจังหวัดสงขลา มีชื่อเรียกว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ส่วนหน้า โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บัญชาการในพื้นที่ รวมทั้งก่อนหน้านั้นก็ได้ตั้ง ศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันปัญหาความสับสนว่าหน่วยงานในพื้นที่จะต้องฟังคำสั่งใครนั้น นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) กล่าวว่า วันนี้ ศปกฉ. เริ่มบริหารจัดการข้อมูลแล้ว ทีม ศป.กฉ.ได้รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเพื่อคัดแยกเคสเป็นสี คือ สีแดง และสีเหลือง โดยอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และส่งไปยัง ศป.กฉ.ส่วนหน้า ที่มี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นผู้บัญชาการอยู่ โดย ผบ.ทสส.ได้มีการแบ่งโซนรับผิดชอบพื้นที่ไว้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผบ.ทสส.จะแจ้งว่าใครรับผิดชอบโซนใด จากนั้นเราจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องประสานกับใคร ก่อนจะส่งข้อมูลเคสสีแดง สีเหลืองให้แต่ละโซนที่รับผิดชอบ แต่ละพื้นที่จะมีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว ขณะนี้กำลังติดต่อเรื่องของโดรนเพิ่มเติมจากกองทัพ เพื่อส่งของให้ผู้ประสบภัย เพราะเราต้องใช้ทุกวิธีในการช่วยเหลือให้มากและเร็วที่สุด
ขณะที่เดียวกันทางกองทัพไทยได้มีการแถลงเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากอุทกภัยรุนแรงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า หรือ ศป.กฉ. ส่วนหน้าขึ้น เพื่อบูรณาการกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรจากทุกเหล่าทัพ รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วนและเป็นเอกภาพ โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1.ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 2.ประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 3.อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งดำเนินการอื่นใดในเรื่องที่เหมาะสมและเกื้อกูลในการป้องกันและแก้ใขปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาเพื่อมิให้ขยายขอบเขตหรือส่งผลกระทบในวงกว้าง 4. รายงานผลการปฏิบัติให้นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีทราบ และ 5.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โดย ศป.กฉ.ส่วนหน้า มีที่ตั้ง ณ กองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีภารกิจสำคัญในการอำนวยการ ควบคุม และประสานการปฏิบัติด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งการประสานงานกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) เมื่อมีการจัดตั้ง โดยมีกำลังสนับสนุนจาก กรมการสื่อสารทหาร ในการจัดตั้งเสาสัญญาณ กรมแผนที่ทหาร ในการจัดอากาศยาน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และ กรมยุทธบริการทหาร ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย รวมทั้งทีมแพทย์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกเหล่าทัพและส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยรับคำสั่งให้สนับสนุนภารกิจของ ศป.กฉ.ส่วนหน้า โดยทันทีเมื่อได้รับการประสาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ จึงได้แต่งตั้ง พล.ท.วันชนะ สวัสดี ทำหน้าที่ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (โฆษก ศป.กฉ.) เพื่อทำหน้าที่ในการแถลงข่าว สื่อสารสถานการณ์ และเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ที่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ได้มี การแบ่งเขตความรับผิดชอบของหน่วยทหารในพื้นที่ ได้แก่ เขตที่ 1 กรม.พัฒนาที่ 4และ พัน.พัฒนาที่ 4, เขตที่ 2 ร.5 พัน.1, เขตที่ 3ป.5พัน.5 และเขตที่ 4พัน.ร.มทบ.42
นั่นคือคำชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ การแบ่งโซนการสั่งการ การบริหารจัดการในพื้นที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่รัฐบาลประกาศแต่งตั้งออกมา แต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลาแบบนี้อย่าพยายามพูดถึงเรื่องการเมืองเป็นดีที่สุด เพราะสิ่งสำคัญก็คือต้องรวมพลังกันทุกฝ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสพภัยให้รอด และคลายความเดือดร้อนให้มากที่สุด ประเภทที่เรียกว่า “มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ” น่าจะต้องหยุดเอาไว้ชั่วคราวก่อน อย่างน้อยรอให้วิกฤตินี้ผ่านพ้นไปก่อน แล้วค่อยมาจัดการกันภายหลัง
แต่ก็อย่างว่าแหละหากมองกันอย่างรู้ทัน ก็พอรู้กันดีว่าสถานการณ์แบบนี้แหละที่บรรดานักการเมืองถือเป็น “ช่วงนาทีทอง” ที่จะต้องฉวยโอกาส “หาเสียง” บนความทุกข์ยากของชาวบ้าน พร้อมๆกับหาโอกาส “ถล่ม” ฝ่ายตรงข้ามให้จมดิน และยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยแล้ว ความโกลาหลแบบ “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าชาวบ้านย่อมมองออกอยู่แล้วว่า ใครเป็นใคร และเป็นแบบไหน
ดังนั้น นาทีนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือชาวบ้านให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อน แม้จะรู้ว่าบางคนบางหน่วยงานมี “การเมือง” แอบแฝง แต่หากชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือแบบทันท่วงที ก็ต้องให้ความชื่นชม ขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็คือ ประเภทที่นอกจากไม่ช่วยแล้วยังเที่ยวขัดแข้งขัดขาคนอื่น แบบ “มือไม่พาย แต่เอาเท้าราน้ำ”นั้นต้องยุติทันที !!