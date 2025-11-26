“ภราดร” เผยจัดเครื่องบิน C130 ขนสิ่งของจำเป็นช่วยน้ำท่วมใต้ 5 เที่ยวต่อวัน แจง “ธรรมนัส-พล.อ.อุกฤษฎ์” ไม่ทับไลน์ทำงาน

“ภราดร” เผยจัดเครื่องบิน C 130 ลงใต้ 5 เที่ยวต่อวัน ขนสิ่งของจำเป็นช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผบ.ทสส.แบ่งโซนรับผิดชอบช่วยคนหาดใหญ่ เชื่อเป็นระบบชัดเจน แจง “ธรรมนัส-พล.อ.อุกฤษฎ์” ไม่ทับไลน์ทำงาน วอน อย่าดึงเป็นการเมือง ทุกคนช่วยกัน พร้อมถอดบทเรียนหาดใหญ่กันซ้ำรอยพื้นที่อื่น
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 26 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ศปกฉ.ถึงกรณีมีความสับสนว่าฝ่ายปฏิบัติจะต้องฟังคำสั่งจากใครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.สงขลา เพราะมีการตั้งหลายศูนย์ว่า วันนี้ ศปกฉ.เริ่มบริหารจัดการข้อมูลแล้ว ทีม ศป.กฉ.ได้รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเพื่อคัดแยกเคสเป็นสี คือ สีแดงและสีเหลือง โดยอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และส่งไปยัง ศป.กฉ.ส่วนหน้า ที่มี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นผู้บัญชาการอยู่ โดย ผบ.ทสส.ได้มีการแบ่งโซนรับผิดชอบพื้นที่ไว้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผบ.ทสส.จะแจ้งว่าใครรับผิดชอบโซนใด จากนั้นเราจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องประสานกับใคร ก่อนจะส่งข้อมูลเคสสีแดง สีเหลืองให้แต่ละโซนที่รับผิดชอบ แต่ละพื้นที่จะมีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว ขณะนี้กำลังติดต่อเรื่องของโดรนเพิ่มเติมจากกองทัพ เพื่อส่งของให้ผู้ประสบภัย เพราะเราต้องใช้ทุกวิธีในการช่วยเหลือให้มากและเร็วที่สุด
นายภราดร กล่าวว่า นอกจาก ศป.กฉ.แล้ว หลังบ้านก็จะเตรียมการในการช่วยเหลือ โดย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้ไปประจำการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อรอประชาชนที่มีจิตศรัทธาต้องการนำสิ่งของไปให้ผู้ประสบภัย รัฐบาลได้ประสานกองทัพอากาศในการขนสิ่งของ โดยใช้เครื่อง C 130 วันส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ 5 เที่ยวบินต่อวัน โดยสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ เจ็ตสกีและเรือเครื่องพร้อมคนขับ สำหรับศูนย์พักพิงศูนย์ใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประชาชนเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งของจำเป็นหลายอย่างยังขาด เพราะในพื้นที่ไม่มีของให้ซื้อ อาทิ เครื่องนอน เสื่อ ผ้าห่ม หากใครต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ภาคใต้ รัฐบาลพร้อมส่งสิ่งของเหล่านี้ไปให้ วันนี้เรือท้องแบนและเจ็ตสกีมีลงไปพอสมควรแล้ว แต่ถ้ายิ่งมีเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยคนได้เร็ว ซึ่งเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้ประสานไปยังนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาได้แจ้งว่ามีเรือประมงหางยาวที่สามารถเข้าพื้นที่ได้เป็นร้อยลำ แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยน เพราะ อ.สิงหนคร และอ.เมืองสงขลา กำลังจะเป็นพื้นที่ประสบภัย เรือร้อยลำที่เราประสานไว้อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีปัญหา นายภราดร กล่าวว่า ตนได้รับการประสานเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาว่า ไฟฟ้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าไปจั๊มพ์ไฟเรียบร้อย กรณีที่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย โดยวันที่ 25 พ.ย.สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จำเป็นได้แล้ว 80% คาดว่า วันที่ 26 พ.ย. จะสามารถย้ายผู้ป่วยเหล่านี้ได้ทั้งหมด
เมื่อถามว่า ขณะนี้เริ่มมีน้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิง ต้องหาพื้นที่สำรองหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เชื่อว่าหน้างานเห็นปัญหาและจะเร่งหาศูนย์พักพิงเพิ่มเติม เมื่อถามถึงแผนรับมือพื้นที่ตัว อ.เมืองสงขลา เพื่อไม่ให้ซ้ำรอย อ.หาดใหญ่ นายภราดร กล่าวว่า วันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเมืองสงขลา หรือ อ.สทิงพระ ยังมี จ.สตูล ที่วันนี้อาการหนักเช่นเดียวกัน ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ว่าหากเป็นไปได้ขอให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ เพื่อการช่วยเหลือจะได้รวมอยู่ที่ศูนย์อพยพ ไม่ต้องไปตามบ้านอย่างที่ อ.หาดใหญ่ เราจะใช้ อ.หาดใหญ่เป็นบทเรียน ซึ่งตอนนี้แต่ละจังหวัดได้เตรียมสถานที่ไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ในพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) กับ ศป.กฉ.ส่วนหน้าที่มี ผบ.ทสส.เป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติจะต้องฟังใคร นายภราดร กล่าวว่า ใครช่วยได้ก็ช่วย ใครอยู่ตรงส่วนไหนก็แบ่งโซนกันไป ร.อ.ธรรมนัสอยู่หน้างานวันนี้วันที่สามแล้ว ช่วยได้หลายเคส เช่น ผู้ป่วยโรคไต ขออย่าถามเรื่องการเมือง ทุกคนทำงานเพื่อช่วยประชาชน อย่าแบ่งว่า ร.อ.ธรรมนัส หรือ ผบ.ทสส. ทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่ เมื่อถามย้ำว่า แต่ฝ่ายปฏิบัติอาจสับสน นายภราดร ยืนยันว่า ไม่สับสน ทุกคนมีการสั่งการที่ถูกต้อง
เมื่อถามว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการอพยพ จนขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว นายภราดร กล่าวว่า ตนเข้าใจดี เรากำลังเร่งรัดดำเนินการ ศป.กฉ.เพิ่งตั้งมาเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 พ.ย. หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทาง ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ทันที ร.อ.ธรรมนัสก็อยู่ในพื้นที่ หลายหน่วยงานอยู่ในพื้นที่แล้ว วันนี้เชื่อว่าจะเห็นระบบอย่างชัดเจน และกรองข้อมูลได้รวดเร็ว ศป.กฉ.ส่วนหน้าก็จะระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่