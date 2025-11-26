ศป.กฉ.เผยน้ำท่วมใต้ 7 จังหวัดเสียชีวิตแล้ว 33 ราย ขอประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพออกไปอยู่ศูนย์พักพิง หวั่นสถานการณ์รุนแรงขึ้น

โฆษก ศป.กฉ.เผยน้ำท่วมใต้ 7 จังหวัด เสียชีวิตแล้ว 33 ราย ขอประชาชนจังหวัดเสี่ยงเร่งอพยพออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย หวั่นสถานการณ์รุนแรงขึ้น วอนผู้ประสงค์ดีหยุดเผยแพร่ข่าวเท็จ ทำลายขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเปิดจิตอาสาช่วยใต้ลงทะเบียนแอพ "ทางรัฐ" รัฐบาลช่วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด เตรียม C130 ขน เรือ-เจ็ตสกีบินส่งถึงหาดใหญ่
เวลา 12:10 น. วันที่ 26 พ.ย.ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ศป.กฉ. พร้อมด้วย นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย พลโทวันชนะ สวัสดี รองโฆษกประจำศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ร่วมกันแถลงผลประชุมศูนย์ปฏิบัติผลการประชุมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยวันแรก
นายภราดร กล่าวว่า เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งที่ 1 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย โดยมีโฆษกประจำศูนย์ 2 ท่าน ประกอบด้วยโฆษกรัฐบาลและพลโทวันชนะ โดยศูนย์นี้ จะมีการแถลงข่าวประจำรายวันหลังจากที่มีการประชุมทุกวันในช่วงเช้า 9:00 น ซึ่งหลังจากประชุมจะมีการแถลงข่าว และในช่วงเย็นจะมีการแถลงข่าวอีก 1 ครั้งส่วนเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
พลโทวันชนะ กล่าวว่า ศป.กฉ. ส่วนหน้าจัดตั้งขึ้นที่กองบิน 56 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการและกระชับงานให้มีความรวดเร็ว ปัจจุบันรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา แต่พื้นที่ที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหาดใหญ่ เพราะฉะนั้นในจังหวัดสงขลา จึงจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่วิกฤตก็คืออำเภอหาดใหญ่ และส่วนที่สองเป็นอำเภออื่นๆนอกเหนือจากหาดใหญ่
การดูแลพื้นที่อื่นๆ นอกจากหาดใหญ่จะมีกองพันประจำอำเภอในการดูแลประชาชน ส่วนหาดใหญ่ในปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่และมีหน่วยในการดูแลทั้ง 4 พื้นที่ชัดเจน ซึ่งใน 4 พื้นที่จะมีรายละเอียดว่าประกอบด้วยชุมชนอะไร และหน่วยงานไหนรับผิดชอบ
สำหรับการจัดตั้ง ศป.กฉ.ส่วนหน้า ก็จะมีส่วนบังคับบัญชา ส่วนสนับสนุน ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนประสานงาน ซึ่งส่วนประสานงานจะรับผิดชอบในเรื่องขององค์กรหน่วยงานภายนอก ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากใครจะลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ รวมถึงสื่อมวลชน อยากให้ไปติดต่อที่ ศป.กฉ.ส่วนหน้า ที่กองบิน 56 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก เพราะจะมีการบูรณะการครบในทีเดียว โดยจะมีการแบ่งว่าคนที่มาช่วยเหลือจะลงไปพื้นที่ใดร่วมกับเจ้าหน้าที่
พลโทวันชนะ กล่าวต่อว่า เรื่องของการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ศป.กฉ.ส่วนหน้า จะรับเคสต่างๆจากส่วนกลาง ที่ประชาชนและหน่วยงานแจ้งเข้ามา โดยจะมีการใช้AI ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน จากนั้นจะมีการแบ่งเคสส่งไปยังส่วนหน้าเพื่อให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือ ขณะที่การบริหารจัดการ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1. การบริหารจัดการคน คือการขนคนมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิง แต่ก็ยอมรับมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ประสงค์ที่จะย้ายออกมาอาจจะห่วงทรัพย์สินตรงส่วนนี้เราก็จะดูว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงจะมีการระบุพิกัด และจะจัดส่งอาหารเข้าไปให้
2. การบริหารจัดการสิ่งของ และการส่งความช่วยเหลือ ในของเครื่องอุปโภคบริโภคส่งให้ประชาชน รวมถึงสิ่งของที่รับบริจาคทั้งหมดเราจะจัดการอย่างไรส่งไปในพื้นที่อย่างไร รวมถึงอาหารปรุงสุกเรากระจายไปในพื้นที่อย่างไร รวมถึงหน่วยแพทย์ที่จะแบ่งหน้าที่ในการลงไปช่วยเหลือประชาชน และได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคภายในกรุงเทพมหานคร คือที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ส่วนในต่างจังหวัด คือมณฑลทหารบก ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
3. การบริหารจัดการน้ำ เป็นส่วนที่จะช่วย บรรเทาเบาบาง เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะท่วมเหมือนกันทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ฝน และน้ำทะเลหนุนอาจจะทำให้มีน้ำเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ เราต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้น้ำลดเร็ว
4. การจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสาร คือการให้ข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนไปกระจายข่าวสาร รวมถึงข้อมูลขอความช่วยเหลือที่มีมีเข้าหลายช่องทาง ทั้ง กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย ปภ. 1784 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. แถลงผลการประชุม ว่า ในส่วนหลังวันนี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีจากสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุม และได้มีการบูรณาการข้อมูลซึ่งมีข้อสั่งการ ดังนี้ สถานการณ์น้ำภาพรวม ปริมาณน้ำฝนที่เติมเข้ามาในระบบ มีปริมาณที่ลดน้อยลง แนวโน้มของน้ำในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี ในจังหวัดที่ถัดออกไปจากจังหวัดสงขลา เริ่มมีการแจ้งเตือนแล้ว เช่น จังหวัดสตูล , นครศรีธรรมราช มีการแจ้งเตือนอพยพตั้งแต่เมื่อวานแล้ว จากรายงานพบว่า หลังจากมีการแจ้งเตือนให้มีการอพยพ ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้อพยพ ทางศูนย์ศป.กฉ. จึงความกังวลในอนาคตอาจจะเกิดความยากลำบากในการอพยพ จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเปราะบาง และเชิญชวนให้ไปอยู่ศูนย์พักพิง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ศูนย์พักพิงจะมีการกำหนดจุดให้คนในพื้นที่ทราบก่อนที่จะมีคำสั่งอพยพ และจะดำเนินการเช่นนี้ทุกครั้ง
นายสิริพงศ์ ยังกล่าวยืนยันว่า ข่าวโรงพยาบาลหาดใหญ่มีจำนวนผู้เสียชีวิต 80 คน 100 คนบ้าง ไม่เป็นความจริง โดยได้รับการรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิตจริง แต่มีเพียง 40 คน และเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว ซึ่ง 14 คน เป็นผู้เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล ไม่ใช่จากสถานการณ์น้ำท่วม ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช , พัทลุง , สงขลา , ตรัง, สตูล , ปัตตานี และยะลา มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 33 คน คือ นครศรีธรรมราช 9 ราย , พัทลุง 4 ราย , สงขลา 6 ราย , ตรัง 2 ราย สตูล 2 ราย , ปัตตานี 5 ราย และ ยะลา 5 ราย แบ่งสาเหตุการเสียชีวิต เช่น ถูกน้ำพัด ไฟฟ้าช็อต ดินถล่ม พลัดตกน้ำ และจมน้ำ ขอวิงวอนผ่านสื่อมวลชนถึงประชาชนผู้ประสงค์ดีทุกท่านในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ จะทำให้เกิดความหวาดหวั่น ความไม่เชื่อมั่น และทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ขอให้ใช้ความระมัดระวัง อย่างเช่นกรณี เมื่อเช้านี้ (26 พย.) ที่มีข่าวว่ามีเฮลิคอปเตอร์ตก ใกล้โรงพยาบาล ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีเหตุการณ์ฮ.ตกแต่อย่างใด ขอความกรุณาในการเผยแพร่ข่าวการแชร์ข่าวต่อขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วย
ทางศูนย์มีการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ ai เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กับปภ.ส่วนหน้า แล้วจะมีการอัพเดทให้ทางศป.กฉ.ส่วนหน้าเป็นรายชั่วโมง ในขณะเดียวกันวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการได้รับทราบจากประชาชนจำนวนมากที่มีความต้องการให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ว่าเราได้มีการเปิด “ศูนย์ธารน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 2568” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมือง ที่จะอำนวยความสะดวกในทุกมิติ ท่านที่อยู่ในต่างจังหวัด อาจจะมีการบริจาคของในศูนย์จังหวัดนั้นๆและจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรมายังศูนย์นี้
ส่วนผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถบริจาคได้ในศูนย์นี้เช่นเดียวกัน ส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นในเพจไทยคู่ฟ้า เพื่อไม่ให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน นอกเหนือจากข้าวของเครื่องใช้แล้ว ยังยินดีที่จะรับการสนับสนุนเป็นกำลัง และทรัพยากร เช่น เจ็ตสกี คนขับสปีดโบ๊ท รถลากจุง รถยกสูง และ อุปกรณ์กู้ภัย สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งหากผู้ใดที่จะต้องการได้รับการสนับสนุน ทางศูนย์ จะมีเครื่องบิน C130 ส่งให้ทุกวัน วันละ 5 รอบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเครื่องบินที่ท่านบินไปนอกเหนือจากข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ก็ยังมีเจ็ตสกี ไปอีกประมาณ 10 ลำ เพื่อไปช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าว และในช่วงเที่ยงของวันนี้ก็ได้มีโดรนส่งอาหารจากจิตอาสาพร้อมกับทีมงานที่ได้เดินทางไปแล้ว
นอกจากนี้ วันนี้ยังได้มีการเริ่มลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำหรับอาสาสมัคร โดยที่รัฐจะสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าน้ำมัน ในการเติมยานพาหนะ หากท่านใดประสงค์ที่จะให้รัฐสนับสนุนในส่วนนี้ขอให้ได้เริ่มลงทะเบียนได้เลย ส่วนอาสาสมัครที่ได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลจะลงทะเบียนย้อนหลังให้เพื่อเป็นการสนับสนุน การดำเนินการ
พร้อมกันนี้ นายสิริพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า ปฎิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าอาศัยเพียงภาครัฐอย่างเดียว กำลังอาจจะไม่เพียงพอ และอาจจะเกิดความล่าช้า และทำให้เกิดความเสียหาย อาสาสมัครเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้ท่านเป็นอาสาสมัครแล้วให้ท่านสู้โดยลำพัง แต่รัฐบาลสู้ไปกับท่าน ไปช่วยขาวใต้ด้วยกัน
นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังได้มีมาตรการในการนำเสนอข่าวสารที่ครบ เป็นประโยชน์ นำส่งประชาชนให้ทราบในทุกวัน