สยบลือ! ฮ.ช่วยน้ำท่วมตก ที่หาดใหญ่ ทภ.4 แจง ไม่เป็นความจริง พบ ฮ.กระทรวงเกษตรฯ บินต่ำหลบกระแสลมแรง หย่อนสิ่งของโดนหลังคาบ้านประชาชน มีเสียงดัง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีรายงานแจ้งว่ามี เฮลิคอปเตอร์ตกขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยไหน สำหรับจุดที่ตก เป็นจุดน้ำท่วมสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่
ทั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ในส่วนของ กองทัพบก กองทัพอากาศและของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ล่าสุด ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันไม่มี ฮ.ตก จากกรณีโพสต์ในสังคมออนไลน์ ที่มีการแชร์ข่าว เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตก ขณะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่นั้น ไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่บิดเบือน หากมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ทุกหน่วยบินของกองทัพ ยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์อยู่ครบทุกลํา แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคไป มอบไปกับประชาชน บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และมีลักษณะบินต่ํา เนื่องจากว่ามีลมแรง ตอบกลับมีการส่งสิ่งของ บนหลังคาบ้านประชาชนมีเสียงดังทําให้เกิดความเข้าใจผิด