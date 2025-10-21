นายกฯโยนทนายทำให้ภริยายื่นทรัพย์สินเพิ่ม 15 ล. แย้มมีเฟส 2 คนละครึ่งพลัส หลังสิทธิ์เต็มเร็ว

“อนุทิน” บอกไม่ทราบรายละเอียด ภริยายื่นทรัพย์สินเพิ่ม 15 ล้าน มีทนายความทำให้ เผยเดี๋ยวมีเฟส 2 คนละครึ่งพลัส หลังปชช.แห่ลงสิทธิ์เต็มเร็ว
วันนี้ (21ต.ค.) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเป็นทรัพย์สินของนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ว่า เขาก็ยื่นของเขาไป ส่วนรายละเอียดไม่ทราบ เพราะเขามีทนายความทำให้
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์เมื่อวันที่ 20 ต.ค.และสิทธิ์เต็มเรียบร้อยแล้ว ว่า คนละครึ่งเรียบร้อยหมดแล้ว สิทธิ์ครบหมดแล้ว เดี๋ยวมีเฟส 2 นอกจากนี้วันนี้เราได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือน้ำท่วมด้วย