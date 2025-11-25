นายกฯสั่งช่วยเหลือ-เยียวยา-ฟื้นฟู ให้การใช้ชีวิตของพี่น้องปชช.กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการช่วยเหลือ-เยียวยา-พร้อมฟื้นฟู ให้การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมว่า
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชายแดนใต้ ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติทั้งจังหวัด การ “ช่วยเหลือ” โดยเฉพาะการระดมกำลัง รถ เรือ เพื่อเข้าให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ เพราะขณะนี้ ยังมีหลายพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึง ไม่มีไฟฟ้า อาหาร พร้อมขอกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกองทัพ เร่งให้การช่วยเหลือ โดยรวมถึงกลุ่มเปราะบาง ทั้งคนป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก
นอกจากนี้ การ “เยียวยา” ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ โดยในส่วนของประชาชน ขอให้ทาง ปภ. เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้เร็วที่สุด ในส่วนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ นายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกฯ เอกนิติ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมมาตรการช่วยเหลือ เพื่อลดภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
โดยเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ต้องเตรียมการ “ฟื้นฟู” ทั้งในเรื่องเครื่องมือ กำลังคน และ งบประมาณ เพื่อจะได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้าไปฟื้นฟู และซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ หลังจากน้ำลด เพื่อให้การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด