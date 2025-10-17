รัฐบาลเผยจ่ายเยียวยาแผ่นดินไหวกทม.กว่า 3 หมื่นครอบครัว สั่งเร่งครบในต.ค. แนะรับโอนผ่าน KTB

รัฐบาลเผยคืบหน้าจ่ายเยียวยาซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แผ่นดินไหวใน กทม. เข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3 หมื่นครอบครัว สั่งเร่งรัดให้จ่ายครบ ภายใน ต.ค. 68 แนะผู้ประสบภัยเลือกรับโอนเงินผ่าน KTB เพื่อความรวดเร็ว
วันนี้ (17ต.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ จากข้อมูลพบว่า มีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ และได้ยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 44,210 ครอบครัว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดส่งเอกสารของผู้ประสบภัยให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,045 ครอบครัว ยังคงเหลือเอกสารของผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบ จำนวน 9,165 ครอบครัว
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวต่อว่า รัฐบาล กำชับให้เร่งรัดกระบวนการบริหารจัดการเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับการช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 กำหนดไว้หลังละไม่เกิน 49,500 บาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 โดยทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการส่งเอกสารให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันตามกำหนดต่อไป
“เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลแนะนำให้ผู้ประสบภัยเลือกรับการโอนเงินผ่าน ระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกกำหนดและมีกระบวนการที่รวดเร็วกว่าการรับเงินสดมาก เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินแก่ภาคครัวเรือนสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมตามเป้าหมายที่วางไว้”