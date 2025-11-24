ปีศาจแดงส่งกำลังใจคนไทย ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังพรีเมียร์ลีก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของทีม แสดงความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ในภาคใต้
สำหรับพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เผชิญฝนตกอย่างต่อเนื่อง มีทั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมไปถึง สตูล, ยะลา และนราธิวาส โดยรวมมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กว่า 560,000 ครัวเรือนใน 10 จังหวัด
ด้านสถานการณ์น้ำสงขลา ซึ่งเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมนี้ ถือว่าน่าเป็นห่วง ล่าสุดเมื่อ 24 พ.ย.2568 ได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้วทั้ง 16 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้สั่งอพยพประชาชนด่วน
ขณะที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ระหว่างวันที่ 20–23 พ.ย.2568 พบว่า 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบรวม 115 ตำบล 821 หมู่บ้าน 167 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 243,568 ครัวเรือน รวม 635,423 คน ต้องอพยพรวม 1,224 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน
ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระบุว่า ช่วงวันที่ 23–25 พ.ย.นี้ พื้นที่จังหวัดสงขลา ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขา ส่วนช่วงวันที่ 26–29 พ.ย. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องบางแห่ง ทำให้ต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง