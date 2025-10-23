อุุตุฯ คาดไทยหนาวสุดกลาง ธ.ค.68 ถึง ก.พ.69 เตือนใต้ตอนบนยังมีฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ฤดูหนาวปี 2568-2569 ว่า ปี 2568 ฤดูหนาวมาช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 และสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ส่วนช่วงที่หนาวเย็นที่สุดจะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 ถึงต้นกุมภาพันธ์ 2569
สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป บริเวณยอดดอย ยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนได้ในบางพื้นที่ ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2568 คาดว่า จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ และมีโอกาสเป็นพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น ซึ่งสภาพอากาศในภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะเดือน พ.ย.-ธ.ค. ทำให้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
