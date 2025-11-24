“สส.ลิซ่า” จี้รัฐบาลเร่งจัดทำศูนย์กลางข้อมูลน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ใช่แค่แจกข้าวแล้วจบ เผย ปชน.เตรียมรวบรวมข้อมูลเร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง

“สส.ลิซ่า” ติงรัฐบาลมีอำนาจ-งบประมาณ ต้องทำสิ่งที่ประชาชนทำไม่ได้ แนะเร่งจัดทำศูนย์กลางข้อมูลน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ใช่แค่มาแจกข้าวแล้วจบ เผยพรรคประชาชนเตรียมรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางพร้อมกระจายทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตรงจุด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ ขณะนี้ ระบุว่า ในฐานะคนที่เติบโตและเรียนที่นี่ ต้องบอกว่าภาพที่เห็นเป็นสิ่งที่วิกฤตมากๆ ยิ่งกว่าปี 2543 และ 2554 พื้นที่หาดใหญ่มีการตัดไฟทั้งหมด สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีน้อยมาก ทำให้ติดต่อสื่อสารได้ลำบาก เชื่อว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของประชาชนหลายคนก็คงหมดแล้ว สิ่งที่ตนและทีมอาสาสมัครจากนครศรีธรรมราชทำได้ตอนนี้คือการขนข้าวไปให้คนที่ติดอยู่ในบ้าน และขนคนที่ต้องการออกจากบ้านที่น้ำท่วม ถึงอย่างนั้นเราสังเกตได้ว่าคนที่เคยติดต่อให้เราเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อโทรกลับตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้ น้ำเชี่ยวและลึกมาก เรือท้องแบนไม่สามารถใช้ได้
กรณีที่ผู้ว่าฯ สงขลามีคำสั่งให้อพยพคนออกมา 100% ต้องขอตั้งคำถามกลับไปยังผู้ว่าฯ ว่าจะให้อพยพไปไหน เพราะน้ำเต็มไปหมด ไม่มีศูนย์พักพิงที่ปลอดภัย เดินทางง่าย เพราะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้พื้นที่เป็นศูนย์พักพิงได้จริง
ตอนนี้ภาคประชาสังคมเร่งช่วยเหลือกันมาก แต่สิ่งที่ขาดคือเราไม่มีศูนย์กลางข้อมูล ว่ามีใครตกค้างอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ จุดอพยพอยู่ตรงไหน ศูนย์พักพิงอยู่ที่ไหน จะมีการอำนวยการอย่างไร แม้หน่วยงานรัฐบอกว่ามีศูนย์พักพิง มีโรงครัวกลาง แต่ประชาชนจะเดินทางไปอย่างไร ระดับน้ำสูงมาก รถของชาวบ้านไม่สามารถแล่นผ่านได้ การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
“ขอตั้งคำถามว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ ลงพื้นที่มา 2 วันติดต่อกัน ต้องเห็นปัญหาได้แล้วสิ่งที่ไม่มีคือศูนย์กลางข้อมูลในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน วันนี้ประชาชนต้องมานั่งทายกันเองว่าน้ำจะขึ้นตอนไหน มันไม่สมควรเลย รัฐบาลควรจัดการได้เป็นเรื่องเร่งด่วน อย่ารอถอดบทเรียนจะสายเกินไป นายกฯ อนุทินมาเห็นปัญหาด้วยตัวเองแล้ว เร่งจัดการให้เร็วที่สุด ประชาชนไม่ควรรอคอยความช่วยเหลือตามยถากรรม”
“รัฐบาลมีอำนาจและงบประมาณ แต่สิ่งที่ทำคือมาเดินแจกข้าวเหมือนที่ภาคประชาชนสังคมทำ อะไรที่ชาวบ้านทำได้อยู่แล้ว คุณไม่ต้องทำ เพราะตอนนี้มีครัวเยอะมาก ทุกคนมีน้ำใจช่วยกันทำ แต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือเขาไม่สามารถทำศูนย์กลางข้อมูลได้ ไม่สามารถสั่งการหน่วยงานต่างๆ ได้ ถ้าเรารู้ข้อมูลจะสามารถจัดลำดับความสำคัญ เข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุด นี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำ ไม่ใช่แค่มาแจกข้าว หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ คือหน้าที่ของรัฐ แต่รัฐไม่ทำ”
ส่วนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนั้น ต้องรอดูผลลัพธ์การทำงานว่านำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนได้จริงหรือไม่ ถ้าร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทำแผนออกมาแล้ว ตนยินดีมากที่จะช่วยประสานให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่
ภคมนทิ้งท้ายว่า ขณะนี้มีการแจ้งเตือนว่าประมาณ 1:45 - 6:00 น. ของวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย.) น้ำจะสูงขึ้นและสูงที่สุด ขณะนี้พรรคประชาชน โดยหัวหน้าพรรคและทีมดิจิทัลกำลังรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นแผนที่ในการทำงานเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกระจายข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นๆ ได้ใช้ในการนำทางด้วยเช่นกัน เราจะเร่งทำสิ่งนี้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุด