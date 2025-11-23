ตำรวจทุกหน่วย ลงพื้นที่ช่วยประชาชน น้ำท่วมภาคใต้ 7 จังหวัด

ตำรวจทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยภาคใต้ 7 จังหวัด ทั้งการมอบสิ่งของ ปรุงอาหารประกอบเลี้ยง ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งรับ-ส่งประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันนี้ (23 พ.ย.) ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกวัน พร้อมสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยบูรณาการกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอสั่งการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้หัวหน้าสถานีตำรวจกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกนาย ให้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและต้องตรวจความพร้อม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำรวจพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์
โดยตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน เริ่มจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สภ.เมืองสงขลา ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 8 บ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ส่วน สภ.คอหงส์ เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางบนผิวการจราจร เส้นทางปลักธง-ควนจง พร้อมแจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม ชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ด้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนร่วมปรุงอาหารประกอบเลี้ยง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ที่แพข้ามฟาก เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยที่บ้านนกร้อง หมู่ที่ 1 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี คุณยายเชื้อ นาคกล่อม อายุ 88 ปี ผู้ป่วยคนชราติดเตียง ซึ่งพักอาศัยอยู่ชั้นล่างของบ้าน และมีระดับน้ำท่วมขังสูง 40 ซม. ตำรวจได้อุ้มเคลื่อนย้ายคุณยายขึ้นไปยังชั้นบน และช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
ส่วนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัด อาทิ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางไปให้กำลังใจและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ด.ญ.กนกนุช ชุมช่วย อายุ 9 ปี นักเรียนชั้น ป.3 รร ตชด.บ้านส้านแดง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนเมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ณ บ้านปาล์มไทย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ร้อย ตชด.434 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.พัทลุง, ร้อย ตชด.436 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ชุด 10 นาย ร่วมกันออกช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ในพื้นที่ อ.ควนโดน จ.พัทลุง, ร้อย ตชด.435 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10 นาย ร่วมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด และ ต.นาโต๊ะ อ.เมือง จ.ตรัง
ร้อย ตชด.444 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 นาย ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนโดยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และนำต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจรออกจากถนน ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี, ร้อย ตชด.427 จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และ อบต.แก้วแสน ร่วมกันแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
บก.ตชด.ภาค 4 ข้าราชการตำรวจจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ชุด 15 นาย ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยช่วยรับ-ส่งประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทาง จากแยกโคกเมา ส่งยังสนามบินหาดใหญ่ และออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือน ไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปยังศูนย์พักพิงวัดคลองแห ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ข้าราชการตำรวจจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2 ชุด 10 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้เคลื่อนย้าย ยายพิน ผู้ป่วยติดเตียง ไปยังสถานที่ปลอดภัย ในพื้นที่ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
ร้อย ตชด.437 ข้าราชการตำรวจจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชุด 5 นาย ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เกิดอุทกภัย เพื่อประสานงานเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที พร้อมทั้งได้มอบของเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจำนวน 20 ราย ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ขณะเดียวกัน ข้าราชการตำรวจจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ชุด 15 นาย เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ระสบภัยออกจากพื้นที่เกิดน้ำท่วมหนัก แจกจ่ายน้ำเปล่า ช่วยยกของขึ้นที่สูง และช่วยขนส่งประชาชนที่ไม่สามารถสัญจรออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงได้ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา