สทนช. เตือนระดับน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพิ่มสูงต่อเนื่อง หลังสงขลาฝนตกหนัก

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศชภ.) ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าเป็นหน่วยบัญชาการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการอำนวยการและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้หารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา หลังพบว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ที่บริเวณสถานี X.173A อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าในวันนี้จะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.90 เมตร หรือสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน (เวลา 9.00 น. ของวันนี้) อีก 0.55 เมตร รวมถึงจะส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำ โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) ช่วงเวลาประมาณ 00.00 - 01.00 น. ที่สถานี X.90 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่งราว 2.26 - 2.46 เมตร หรือสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน 0.30 - 0.50 เมตร และในช่วงเวลาประมาณ 06.00 - 07.00 น. ที่สถานี X.44 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่ง 2.00 - 2.20 เมตร หรือสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน 1.25 - 1.45 เมตร
เลขาธิการ สทนช. ระบุเพิ่มเติมว่า ระดับน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในปี 2568 สูงกว่าปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่เคยเกิดน้ำท่วมสูงสุด จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลการอพยพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้ สทนช. จะร่วมกับทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด