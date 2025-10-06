สทนช.ยันสถานการณ์น้ำไม่น่ากังวลเทียบ 54 ตัวเลขต่ำกว่าแม้ฝนเพิ่ม ห่วงคนกรุงนอกคันกั้นเตรียมรับมือ

เลขาฯสทนช. ยืนยัน สถานการณ์น้ำปีนี้ไม่น่ากังวล หากเทียบกับปี 54 เหตุ ตัวเลขต่ำกว่า แม้ช่วงนี้มีฝนตกเพิ่ม ห่วงคนกรุงที่อยู่นอกคันกั้นเตรียมรับมือ
วันนี้ (6ต.ค.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ และสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ประชุมไปแล้วเช่นกัน ซึ่งฝ่ายพยากรณ์ ได้แจ้งค่าน้ำฝนมา ที่พบว่า มีฝนตกมากกว่าปกติในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ผ่านมา มีฝนตกมากกว่าปกติในภาคเหนือ น้ำจึงไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์มากกว่าเดิม เช้าวันนี้จึงพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ซึ่งต้องปรับการระบายน้ำของ 2 เขื่อนใหญ่ คือ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล โดยเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ปล่อยมีคำสั่งให้ปล่อยน้ำทั้งสองเขื่อน ไม่เกิน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ช่วงสองวันที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำเพิ่ม จึงต้องปรับการระบายน้ำเพิ่ม โดยดูตามสถานการณ์ อาจจะปรับเป็น 40 - 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งรวมทั้งสองเขื่อน และจากนี้ช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคมนี้ จะต้องรอดูสถานการณ์ ซึ่งอาจปรับในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์เพิ่ม แต่เขื่อนภูมิพลยังคงไว้ หรือหากต้องปรับเพิ่มทั้งสองเขื่อน ก็ต้องบริหารให้น้ำที่ลงมา จนถึงเขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน 2,500 - 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และให้ระดับไม่เกิน 17 เมตร ซึ่งที่ประชุมจะปรับรอบน้ำ โดยอีก 2 - 3 วันจากนี้ จะมาคุยกันอีกที ซึ่งการประเมินน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอน ต้องติดตามต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า ภาพรวมน่ากังวลหรือไม่ เลขา สทนช. ระบุว่า ตัวเลขจะนำมารายงานต่อที่ประชุม แต่ตัวเลขของปีนี้ เมื่อเทียบกับปี 2554 ยังต่ำกว่า และปริมาณช่องว่างของเขื่อนที่สามารถเก็บกักน้ำได้ก็มากกว่า อาจไม่ต้องกังวล ว่า จะเกิดเหตุการณ์เหมือนปี 2554 ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร กังวลที่น่ากังวล คือ ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ เพราะจะโดนน้ำก่อน ซึ่ง ปภ. และกรุงเทพมหานคร คงต้องเตรียมการป้องกัน