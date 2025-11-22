“อนุทิน” ถึงหาดใหญ่ เรียกหน่วยงานถกด่วน เตรียมอาหาร-น้ำ-ยา-ศูนย์อพยพ ด้านพื้นที่ขอเรือ-รถทหารช่วยเคลื่อนย้าย ปชช.

นายกฯ ถึงหาดใหญ่ เรียกหน่วยงานถกด่วน ฟังเสียงสะท้อนแก้อุทกภัยใต้ เตรียมอาหาร น้ำ ยารักษาโรค ศูนย์อพยพ ด้านพื้นที่ร้องขอเรือ-รถทหารช่วยเคลื่อนย้ายประชาชน
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 22 พ.ย. ที่จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกับนายกฯ ว่า ขอให้นายกฯ เร่งช่วยแก้ปัญหา ตอนนี้ไม่มีเรือขนประชาชนออกมานอกพื้นที่ จึงต้องการเรือในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล อดีตประธานสภาหอการค้าไทย ได้รายงานนายกฯ ถึงผลกระทบของผู้ประกอบการ และเป็นกำลังใจให้นายกฯ จากนั้น นายกฯ ได้ทักทายและสอบถามประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในสนามบิน
หลังจากนั้น นายกฯ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ห้องประชุม 1 ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึง นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เพื่อรายงานถึงผลกระทบและแนวทางการแก้ไข การดำเนินการของส่วนราชการของจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
นายกฯ ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและความต้องการเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ ทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก ยารักษาโรค และอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็น และเน้นย้ำรถจีเอ็มซีของทหารในการเคลื่อนย้าย รวมถึงเรือในพื้นที่จำเป็น โดยขอให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานร่วมกัน และประเมินสถานการณ์น้ำว่าจะยาวนานถึงเมื่อไหร่ เพื่อวางแผนได้อย่างถูกต้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รายงานว่า น้ำเข้ามาในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบประชาชนกว่า 80,000 คน ระดับน้ำในตัวเมืองสูงถึงเอว โดยการช่วยเหลือต้องใช้รถสูงของ ปภ. และรถของทหาร พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่จังหวัดสงขลาและที่เทศบาลนครหาดใหญ่โดยประสานกับหน่วยทหารเพื่อตั้งโรงครัว และประสานขอโรงครัวทหารเข้ามาช่วย ขณะที่กองทัพพัฒนาจะสนับสนุนเรือเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายประชาชน พร้อมลำเลียงถุงยังชีพไปให้กับประชาชนบางจุด และจะใช้รถทหารในการอพยพ
ด้าน นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ขอให้นายกฯเร่งจัดอาหารและน้ำดื่ม รวมถึงรถจีเอ็มซีของทหารในการเคลื่อนย้ายประชาชนและเรือในการอพยพอย่างเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ด้าน นายศาสตรา สะท้อนปัญหาว่า ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงอยากให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งประสานงานและตั้งศูนย์อพยพเพื่อใช้เป็นพักพิงเป็นการชั่วคราวเป็นการชั่ว รวมถึงจัดสิ่งของอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน