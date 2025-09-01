หายไปอีก 1 เสียง “ศาสตรา ศรีปาน”ย้ำชัด ใช้เอกสิทธิ์งดโหวตนายกฯ จากเพื่อไทย พร้อมยืนฝ่ายค้าน เพื่อคนหาดใหญ่

วันนี้(1 ก.ย.)นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)เปิดเผยถึงการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ภายหลังจากที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า ตนขอใช้เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตัดสินใจงดโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
นายศาสตรา กล่าวต่อว่า ตนตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนราษฎร ที่ต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง และตนขอประกาศว่า ตนพร้อมจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์และตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติ
“ครั้งนี้ ผมขอใช้หัวใจนำทาง ไม่โหวตตามมติพรรค และพร้อมยืนหยัดอยู่ในฝ่ายค้าน เพื่อประชาชนคนหาดใหญ่และคนสงขลา”