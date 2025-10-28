สื่อเขมรเย้ย!ตีข่าวเอกชนไทยดิ้นหนักร้องขอรัฐบาลช่วย ผลจากการปิดด่านกับกัมพูชา

สื่อมวลชนกัมพูชาตีข่าว ภาคธุรกิจของไทยกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เตือนว่าการปิดชายแดนกับกัมพูชาในปัจจุบัน อาจก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2025
Kampucheathmey อ้างหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน รายงานเมื่อวันอาทิตย์(26ต.ค.) ว่าภาคเอกชนของไทยได้ยื่นคำร้องเร่งด่วน 3 ข้อ ในนั้นรวมถึงปรับลดภาษีและจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เรียกร้องให้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปิดชายแดนติดกับกัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบกับกระแสการค้าระหว่าง 2 ชาติ
แหล่งข่าวในรัฐบาลบอกกับเดอะเนชัน ว่าเมื่อเร็วๆนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ได้พบปะกับกลุ่มธุรกิจสำคัญๆ ในนั้นรวมถึงสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาหอการค้าไทย เพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤต ตามรายงานของ Kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา
สำนักข่าว Kampucheathmey อ้างแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์กับเดอะเนชัน ว่าการปิดชายแดนกับกัมพูชา ก่อความปั่นป่วนทางการค้ามูลค่า 15,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งไทยคือผู้ได้ประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่ข้อเสนอ 3 ข้อที่ผลักดันโดยภาคธุรกิจนั้น ประกอบด้วยการสนับสนุนทางการเงิน ทางเลือกด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมและปกป้องห่วงโซ่อุปทาน
ในด้านการสนับสนุนทางการเงิน ภาคธุรกิจไทยร้องขอให้รัฐบาลช่วยลดภาษี ลดค่าสาธารณูปโภคและจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการปิดชายแดน เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปได้
ส่วนในด้านทางเลือกโลจิสติกส์ ด้วยสถานการณ์ตามแนวชายแดนดีขึ้นแล้ว ทาง kampucheathmey อ้างสำนักข่าวเดอะเนชัน รายงานว่าภาคธุรกิจไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดท่าเรือและเส้นทางการขนส่งในจังหวัดตราด ในฐานะทางเลือกหลักสำหรับการขนส่งสินค้า
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้รายงานต่อว่า ในแง่การปกป้องห่วงโซ่อุปทาน ภาคธุรกิจของไทยร้องขอมาตรการพิเศษสำหรับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าจำเป็นเร่งด่วนผ่านการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความปั่นป่วนร้ายแรงแก่ห่วงโซ่อุปทานของประเทศ
kampucheathmey อ้างหนังสือพิมพ์เดอเนชัน รายงานปิดท้ายว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย รับปากว่าจะยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ 3 ข้อแก่นายกรัฐมนตรีอนุทินในทันที เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันรัฐบาลยังถูกขอให้จัดการกับประเด็นอื่นๆที่มีบ่อเกิดจากความตึงเครียดกับกัมพูชาเช่นกัน ในนั้นรวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงาน สืบเนื่องจากการเดินทางกลับประเทศของแรงงานกัมพูชาและความกังวลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(ที่มา:kampucheathmey)