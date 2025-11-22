"สุชาติ" สั่งฟันรีสอร์ตรุกป่าอุทยานเขาแหลมหญ้า–เอราวัณ ซื้อขายที่ดินหลวง

รองนายกฯ สุชาติสั่งลุย! ปราบบุกรุกป่า เข้มมาตรการตามนโยบาย “อนุทิน” หลังพบรีสอร์ตหรูเอราวัณซื้อ–ขายที่ดินหลวงผิดกฎหมาย
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้ตรวจสอบและดำเนินการเด็ดขาด หลังชุดเฉพาะกิจกรมอุทยานฯ ตรวจพบ “รีสอร์ตหรูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า–เอราวัณ จ.กาญจนบุรี” มีพฤติกรรมซื้อ–ขายที่ดินหลวง และขยายพื้นที่บุกรุกป่ากว่า 2 ไร่ รวมทั้งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกว่า 43 รายการ โดยไม่มีเอกสารสิทธิและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
รองนายกฯ สุชาติย้ำชัดว่า “ที่ดินป่าเป็นของแผ่นดิน เป็นของประชาชนทุกคน จะไม่ปล่อยให้ใครยึดถือครอบครองโดยผิดกฎหมายเด็ดขาด” พร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจสอบพื้นที่ในอุทยานทั่วประเทศ หากพบความผิดปกติ หรือมีการถือครองโดยมิชอบ ให้เร่งรายงานและเข้าดำเนินคดีทันที โดย ทส. จะส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลัง
รองโฆษกฯ ระบุว่า กรณีนี้สะท้อนจุดยืนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ที่เน้นย้ำไม่ให้มีการครอบครองพื้นที่ป่าโดยมิชอบ รวมถึงการนำพื้นที่อุทยานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นความผิดร้ายแรงทั้งตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.อุทยานฯ และกฎหมาย ปปง. ว่าด้วยการยึดทรัพย์จากการกระทำผิด รัฐบาลเดินหน้าปกป้องทรัพยากรของชาติอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาผืนป่า–อากาศ–สิ่งแวดล้อมให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างแท้จริง