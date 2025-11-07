อุทยานฯ เขาแหลม ประชุมสรุปผล “SMART Patrol” เดือนตุลา เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่คุมเข้มลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า

กาญจนบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นำทีมเจ้าหน้าที่ประชุมสรุปผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ประจำเดือนตุลาคม 2568 เน้นประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับแผนการลาดตระเวน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากร และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
วันที่(7 พ.ย.) นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ประจำเดือนตุลาคม 2568 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ
ในการประชุมได้มีการรายงานผลการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยพิทักษ์ป่า สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีช้างป่าออกนอกพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั้งคนและสัตว์
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกทบทวนระเบียบแถว และการเตรียมความพร้อมด้านวินัยและร่างกายของเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นายโดม จันทร์สุวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานภายใต้ระบบ Smart Patrol เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการลาดตระเวนได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถป้องกันและลดการลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และดูแลความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาแหลมได้อย่างยั่งยืน