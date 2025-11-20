“สันติ” คุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ ห้ามเกิน 4.88 บ./หน่วย สั่ง สคบ.นำทีมลงพื้นที่รอบ มธ.ขอความร่วมมือ

รมต.สำนักนายกฯ เปิดปฏิบัติการ “Quick Big Win” กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าอพาร์ตเมนต์ไม่เกิน 4.88 บ.ต่อหน่วย สร้างมาตรฐานสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเป็นธรรม มอบ “อรุณ” ที่ปรึกษา นำทีม สคบ. ร่วมกับ จนท.หลายหน่วยงาน ลงพื้นที่รอบ มธ.ขอความร่วมมือ
วันนี้ (20 พ.ย.) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.อรุณ คงเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมและลงพื้นที่รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยกับผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเผยแพร่แนวทางสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง พร้อมชี้แจงวิธีการคำนวณค่าน้ำประปาและค่าไฟตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดให้การเรียกเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟต้องไม่เกินอัตราที่หน่วยงานรัฐกำหนด และห้ามบวกกำไรส่วนต่าง โดยกำหนดเพดานอัตราค่าไฟไม่เกิน 4.88 บาทต่อหน่วย เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เจ้าหน้าที่ สคบ. หน่วยงานท้องถิ่น ตำรวจภูธรคลองหลวง และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมลงพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่เป็นธรรม
ดร.อรุณ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้นโยบายเร่งด่วน “Quick Big Win” ของรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพและสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง
“รัฐบาลเลือกอพาร์ตเมนต์รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่นำร่อง ยกระดับมาตรฐานการเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ เพราะมีหอพักและผู้เช่าเป็นจำนวนมาก สะท้อนปัญหาที่พบทั่วประเทศได้ชัดเจน และเชื่อมั่นว่า นโยบายนี้จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ ลดความขัดแย้งระหว่างผู้เช่ากับผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง” ดร.อรุณ กล่าว
ด้าน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวเสริมว่า สคบ. พร้อมเดินหน้าตามนโยบาย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธ์และกวดขันผู้ประกอบการเช่าที่พักอาศัย ให้ปรับปรุงสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามมาตรฐานใหม่ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริง สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 หรือร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.co.th และระบบ Traffy Fondue