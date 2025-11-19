กมธ.แก้รธน.เคาะเวลาทำรธน.ใหม่ใน 360 วัน โหวตกำหนดกรอบพรุ่งนี้ พร้อมรับข้อห่วงใยไม่ยุ่งหมวด 1-2

โฆษกกมธ.แก้รธน. เผยมติเคาะเวลาทำรธน.ใหม่ภายใน 360 วัน เตรียมโหวตกำหนดกรอบพรุ่งนี้ พร้อมรับข้อห่วงใย ไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 ไว้พิจารณา
วันนี้ (19พ.ย.) ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมกมธ. ว่า ที่ประชุมได้คุยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกรอบการทำงานของกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญ เช่น เวลาการประชุม เบี้ยประชุม ข้อบังคับการประชุมเป็นต้น ซึ่งมีข้อสรุปที่ชัดเจนต่อกรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน ซึ่งเป็นไปตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ ส่วนประเด็นเรื่องสูตรการคำนวณของที่มากมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ด้วย 20 หยิบ 1 ที่มีการท้วงติงจากบางฝ่ายที่มองว่าไม่ช่วยกันเสียงข้างมากลากไปได้จริงนั้น กมธ.ไม่ได้นำมาพิจารณาหรือทบทวนแต่อย่างใด
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่าสำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ย.) กมธ.จะพิจารณาในประเด็นสำคัญ ในร่างมาตรา 256/26 ว่าด้วยกรอบของการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่คุยกันมานานแล้ว ดังนั้นคงถึงเวลาที่ต้องใช้มติของกมธ.ตัดสินแล้ว และไม่มีเหตุอะไรที่ต้องดึงงเวลา
เมื่อถามว่ามีนักวิชาการเสนอว่าควรเขียนกรอบว่าไม่แก้หมวด 1 บททั่วไป และหมวด2 พระมหากษัตริย์ เพราะหากไม่เขียนชัดเจนอาจทำให้เป็นปัญหาได้ โฆษกกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เป็นประเด็นที่รับทราบแล้ว ดังนั้นกมธ.ต้องคุยกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบแนวโน้มว่าหากจะโหวตจะมีข้อสรุปในทิศทางใด