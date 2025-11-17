“วันนอร์” ย้ำความพร้อมเปิดประชุมวิสามัญถกแก้รธน. เชื่อขัดแย้งกมธ.คุยกันได้ ชี้สำคัญไม่ขัดคำวินิจฉัย

ปธ.สภาฯ ย้ำความพร้อม เปิดประชุมรัฐสภา วิสามัญ ถกแก้รธน. วาระสอง เดือนธ.ค. เชื่อเนื้อหาที่ขัดแย้ง กมธ.แก้รธน. คุยกันได้ มั่นใจทำเนื้อหาไม่ตกในวาระสาม ย้ำจุดสำคัญต้องไม่ทำเนื้อหาขัดคำวินิจฉัยศาลรธน.
วันนี้ (17พ.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ฐานะ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลแจ้งเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ช่วง 8 ธ.ค. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากรัฐบาล แต่ตนได้หารือกับนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาฯ แล้ว ว่า หากมีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ จะมีความพร้อมเปิดประชุมตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป แต่เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพราะอำนาจของการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเป็นเรื่องของรัฐบาล นอกจากนั้นแล้วได้หารือกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา อย่างไม่เป็นทางการ ทราบว่าต้องการเปิดประชุม ช่วง 8-10 ธ.ค.
“รัฐสภาต้องหารือกับวิปทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ละฝ่ายจะใช้เวลาอภิปรายเท่าใดในวาระสอง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกมธ.ที่สงวนความเห็นกับ สส.ที่เสนอคำแปรญัตติ แม้จะไม่ถูกจำกัดเวลาอภิปราย ต้องไม่อภิปรายเหมือนกับวาระแรก และเมื่อรัฐสภาพิจารณาจบวาระสองแล้ว ต้องเว้นไว้ 15 วัน ถึงจะลงมติในวาระสามได้ ดังนั้นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะจบต้องลงมติเห็นชอบในวาระสาม” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
เมื่อถามถึงข้อกังวลต่อตัวเนื้อหาที่กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการ ซึ่งให้มีเฉพาะ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภาตั้ง แต่ไม่มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ประธานรัฐสภา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกมธ.ของรัฐสภาที่แก้ไข และคุยกันให้จบเพื่อให้มีความเห็นใกล้เคียงที่สุด และไม่ตกในมาตราใด รวมถึงในวาระสามที่ต้องขอความเห็นชอบ เพื่อให้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปออกเสียงปะชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง ช่วงปลายเดือน มี.ค. หรือ ต้นเม.ย. 69
“เท่าที่ฟังตอนนี้เหมือนมีข้อโต้แย้งเล็กน้อย แต่เชื่อว่าการอภิปรายวาระสองและวาระสามจะเรียบร้อย ส่วนกรณีที่ไม่มี สสร. นั้น ผมยังไม่ได้ดูตัวร่างที่กมธ.พิจารณา แต่รับฟังจากสื่อมวลชนและคุยกับกมธ.บางคนเท่านั้น ดังนั้นในที่สุดเรื่องที่ขัดแย้ง ที่เป็นเรื่องใหญ่ คือ สภาร่าง ที่ขัดแย้งกับคำวินิจฉัย หากเป็นไปตามที่พูดกันคือ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ตั้งโดยสภาซึ่งเลือกมาจากประชาชน ไม่มีปัญหา ไม่มีขัดแย้งในเรื่องคำวินิจฉัย น่าจะเรียบร้อยได้ และถ้าคุยกันนจบ ใน สส.รัฐบาล สส.ฝ่ายค้าน และสว. น่าจะจบเพื่อทำประชามติตอนเลือกตั้งได้” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว