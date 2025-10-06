"พิสิษฐ์” จี้ รบ.ทำสื่ออธิบายMOU 43-44 หลังโพลไม่เข้าใจกว่า70% แถมควรสำรวจความรู้รธน. 60 ด้วย

“สว.พิสิษฐ์” แนะ รัฐบาลเร่งทำสื่ออธิบายMOU 43-44 หลัง โพลชี้ประชาชนไม่เข้าใจ กว่า70% แถมแนะควรสำรวจความรู้รัฐธรรมนูญปี 60 ด้วย
วันนี้ (6ต.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลของนิด้า ได้สะท้อนความเห็นว่าประชาชนกว่า 70% ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของMOU 43-44 ว่า ภาครัฐควรให้ความเข้าใจก่อนว่าMOUมีประโยขน์หรือผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างไร หากถามคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ คำตอบจะเป็นคนละบริบทกัน คนที่ไม่เข้าใจคำถามจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วดีไม่ดีอย่างไร หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ส่วนตัวอยากให้มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม้กระทั่งสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสำคัญของเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน แสดงความเห็นว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนการทำประชามติในเรื่องดังกล่าว นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามทำประชามติที่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจทั้งเรื่องการยกเลิกMOU และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากมีข้อมูลที่ถูกต้องก็จะทราบว่าควรจะยกเลิกหรือไม่
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ในเมื่อมีโพลที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเรื่องของMOUแล้ว ควรจะมีโพลสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี60ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิและเสรีภาพขอฃตัวเองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากแค่ไหน ตนมองว่าเรื่องนี้ควรเป็นคำถามเหมือนกัน