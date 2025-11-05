“ชลน่าน” เผย กมธ.แก้ รธน. ลงรายมาตรารับข้อเสนอ ภท.เกณฑ์ออกเสียง แต่ถูกต่อรองหวั่น สว.ตีตก พรุ่งนี้โหวต ส.ส.ร.- กมธ.ยกร่าง

สส.เพื่อไทย เผย “กมธ.แก้ รธน.” ลงรายมาตรา รับข้อเสนอ “ภท.” ปรับเกณฑ์ออกเสียง ก่อนถูกต่อรอง หวั่นเปิดจุดเสี่ยง สว.ไม่เห็นชอบ พรุ่งนี้นัดโหวต ส.ส.ร.- กมธ.ยกร่าง หลังมี กมธ.เสนอ 3 แนวทาง
วันนี้ (5 พ.ย.) ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผลการพิจารณาของ กมธ. ซึ่งวางวาระเพื่อลงมติตัดสินต่อกระบวนการและกลไกของผู้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า เดิมที่ประชุมกำหนดให้ลงมติในประเด็นการเลือกตั้งโดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ และรูปแบบขององค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญ แต่จากการอภิปรายของ กมธ. ส่วนใหญ่มองว่าหากลงมติที่ชี้ขาดแล้วจะเท่ากับปิดกั้นการแสดงความเห็นของ กมธ. เมื่อถึงวาระพิจารณาของเนื้อหาที่ได้ลงมติไปก่อนหน้านั้น ซึ่งที่ประชุมได้ใช้พิจารณากันนาน ก่อนจะมีความเห็นว่าไม่ควรใช้ลงมติตามประเด็นที่กำหนดไว้
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ขณะที่การพิจารณาเนื้อหานั้น ขณะนี้ กมธ.ได้เข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตราแล้ว โดยที่ประชุมได้รับข้อเสนอของการแก้ไขมาตรา 256 ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ มาพิจารณาแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าเนื้อหาจะเป็นตามที่เสนอหรือไม่ เพราะมี กมธ.บางคนเห็นแย้งและมองว่าการปรับเรื่องสัดส่วนการลงมติของ สว. จากหนึ่งในสาม ไปเป็นหนึ่งในห้า นั้นอาจทำให้ สว. ไม่เห็นชอบ ซึ่งเสี่ยงกับการที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้ ทำให้ กมธ.ต้องรอการพิจารณาไว้
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ขณะที่ในประเด็นสำคัญ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดและเตรียมลงมติตัดสินในการประชุม กมธ.พรุ่งนี้ (6 พ.ย.) คือ ประเด็นองค์กรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมี 3 ประเด็น คือ ประเด็นของพรรคภูมิใจไทย ที่กำหนดให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ประเด็นของพรรคประชาชน ที่เป็นร่างหลัก ซึ่งเสนอให้มี กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และ สภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นที่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะ กมธ. เสนอ คือ ให้มี ส.ส.ร. ที่มีจำนวน 151 คน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอไว้