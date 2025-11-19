จ่อซบภท.? สส. 4 คน 4 พรรค ร่วมเฟรม “2 สส.นิวเจน สีน้ำเงิน”

จับตา ! สส. 4 คน 4 พรรค หัวใจ “ภูมิใจไทย” หลังปรากฏร่วมภาพ “2 สส.นิวเจน สีน้ำเงิน”
เมื่อวันที่ (19 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการย้ายพรรคของนักการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทันทีหาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ยุบสภา ตามที่ประกาศไว้ ตาม MOA คือวันที่ 31 ม.ค.69 นั้น ทำให้แต่ละพรรคการเมืองทยอยเปิดหน้า บรรดาว่าที่ผู้สมัคร สส.กันอย่างคึกคัก
ล่าสุดนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยบรรยายภาพ เป็น รูปหัวใจสีน้ำเงิน #ภูมิใจไทย ซึ่งเป็นภาพ สส.จาก 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ และ นายชลัฐ รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย