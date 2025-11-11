ภท.จ่อตั้ง "เอกนัฏ" นำทัพลุย กทม.เลือกตั้ง 69 ชูสโลแกน “มือปราบสุดซอย ทุบทุนเทา”

“ภูมิใจไทย’ จ่อตั้ง “เอกนัฏ” นั่งหัวหน้าทีม กทม.สู้ศึกเลือกตั้งปี 69 ชูสโลแกน “มือปราบสุดซอย ทุบทุนเทา” พร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ (11 พ.ย.68) สำหรับความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง สส.ในช่วงต้นปี2569 โดยเฉพาะการวางตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. นั้น ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า พรรคภูมิใจไทยจะส่งผู้สมัคร สส. กทม. โดยจะให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต รมว.อุตสาหกรรม มาเป็นหัวหน้าทีมในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งจะนำผลงานที่โดดเด่นคือ การปราบ “ทุนเทา” ที่นายเอกนัฏ มีผลงานในช่วงที่เป็น รมว.อุตสหากรรม ที่มีการตั้ง “ทีมสุดซอย” ที่มี “โอ๋” น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็นหัวหน้าทีม และสร้างผลงานจนโดนใจประชาชนทั้งประเทศ มาเป็นจุดขายสำคัญ
ทั้งนี้สาเหตุหลักที่นายเอกนัฏมาเป็นหัวหน้าทีมในกทม. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่เอา “ทุนเทา” ดังนั้นจึงมั่นใจว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดขายในพื้นที่ กทม.ได้ ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวนายเอกนัฏ และว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. ในนามพรรคภูมิใจไทย ในเร็วๆ นี้